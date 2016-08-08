Москва, 8 августа, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Российские аграрии должны заниматься отечественным посадочным материалом и семенной базой. Об этом 8 августа в ходе встречи с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Лев Казакевич. Агроном Первовский. 1968

«Нам очень важно поддерживать аграрную науку, чтобы специалисты-аграрии занимались именно нашим посадочным материалом, нашей семенной базой, то есть всеми вопросами селекции, генетики — чем, собственно, и призвана заниматься аграрная наука сегодня» — сказал Медведев.

По его словам, для этого важно «использовать все возможности и, конечно, те научно-производственные наработки, которые имеет Тамбовская область».

Напомним, согласно статистике по итогам первых 6 месяцев 2016 года, темпы развития сельского хозяйства в Тамбовской области находятся на уровне 100%. Этот показатель — ниже, чем в 2014 году (104,5%).