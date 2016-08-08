Копенгаген, 8 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Датские истребители F-16 приступили к бомбардировке сирийской провинции Ракка. Как сообщает сегодня, 8 августа, издание New Europe со ссылкой на военное командование Дании, операция началась на прошлой неделе, однако ее подробности не раскрывались.

F-16

Датские военно-воздушные силы воюют против ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в составе международной коалиции. На данный момент в операции участвуют семь бомбардировщиков F-16 королевских ВВС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи лидеров скандинавских стран с президентом США Бараком Обамой в мае этого года было решено, что Дания увеличит свой вклад в совместную борьбу с террористами в Сирии и Ираке. Во-первых, датские истребители, отозванные для ремонта, вернутся на боевые позиции, во-вторых, будут выделены дополнительное транспортное судно и военные специалисты. Кроме того, в течение следующих трех лет королевство предоставит Ираку и Сирии $40 млн для гуманитарных нужд.

Напомним также, что скандинавское королевство присоединилось к коллективной борьбе с террористами в октябре 2014 года. Авиаудары наносились по объектам боевиков на территории Ирака, но не Сирии. Отметим, что операция в сирийской провинции Ракка — одна из наиболее стратегически важных для международной коалиции. Освобождение Ракки и Мосула министры обороны стран-союзниц обсудят в сентябре в Швеции.