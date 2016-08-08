Берлин, 8 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Крупнейшая немецкая газета Bild объявила бойкот российской олимпийской сборной и не публикует ее результаты в общем медальном зачете, говорится в сообщении на официальном портале издания.

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Такое решение редакция приняла в связи с тем, что в России якобы действует государственная программа по поддержке допинга. Ранее издание заявило, что если российские спортсмены будут допущены до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, результаты сборной не появятся в общем зачете по медалям.

В настоящее время на сайте Bild сборной РФ в таблице нет, а ниже сводных данных стоит «звездочка», под которой есть примечание о невключении в зачет российских спортсменов, завоевавших олимпийские награды.

Напомним, по итогам второго олимпийского дня в Рио-де-Жанейро сборная России заняла седьмое место в неофициальном медальном зачёте — 7 августа было завоевано четыре медали, из них две серебряные (стрелок Виталина Бацарашкина — первая медаль, женская сборная по стрельбе из лука — вторая медаль) и две бронзовые (дзюдоистка Наталья Кузютина и рапирист Тимур Сафин).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа Виталина Бацарашкина завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. 19-летняя спортсменка набрала в финале 197,1 балла, заняв почётное второе место.

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В этот же день женская сборная по стрельбе из лука завоевала серебряные медали в командном турнире. Первое место заняли южнокорейские спортсменки, на третьем месте — сборная из Тайваня.