Рига, 8 августа, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Ежегодно в Латвии можно предотвратить 6 500 человеческих смертей, если система здравоохранения будет финансироваться должным образом, заявил глава Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдис Керис, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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По его словам, если подход к формированию бюджета не будет пересмотрен, темпы вымирания государства и нации лишь ускорятся. «Надеюсь, нам всем вместе удастся добиться того, чтобы политики наконец-то начали действовать по-другому, чем до сих пор», — заявил Керис.

Керис также отметил, что профсоюз непрестанно пытается донести до общества и политиков истинные проблемы в системе здравоохранения. И, если в обществе доминирует понимание проблемы, то политики по-прежнему действуют на свое усмотрение. Так, по словам лидера профсоюза, правительство, готовя бюджет 2017 года, не принимает во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Еврокомиссии по увеличению бюджета здравоохранения.

Керис напомнил, что профсоюз вновь рассматривает возможность проведения акций протеста, чтобы защитить интересы врачей и пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 29 апреля 2016 года, Валдис Керис заявил, что из-за низкого финансирования здравоохранения Латвия ежегодно теряет около 1,5 тыс. трудоспособных жителей. По словам Кериса, чтобы отрасль могла «нормально действовать», ей необходимо выделять финансирование в размере 5% ВВП. Сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии последние 5−7 лет существует нехватка медицинских специалистов. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.

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