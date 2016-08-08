Александров, Владимирская область, 8 августа, 2016, 14:41 — ИА Регнум. В Александрове Владимирской области может появиться первый в России памятник царю Ивану Грозному. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Александровского района, закладка первого камня прошла 6 августа, во время празднования Дня города.

Виктор Васнецов. Иван Грозный. 1897

При этом СМИ сообщают о том, что памятник будет установлен за народный счет — основная часть денег уже собрана, монумент может открыться уже 4 ноября.

«У нас все очень спокойно к этому относятся, простой народ действительно поддерживает идею, что памятник Ивану Грозному должен стоять именно у нас, на нашей земле… У нас есть требование, чтобы фигура была достоверна: его взгляд, как он был одет, какой перстень», — цитирует РИА «Новости» заместителя главы администрации района Елену Шульгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще один российский город претендовал на первый памятник царю — Орел. Однако против решения об установке монумента там выступила общественность. Из-за этого было принято решение оставить вопрос до сентября — до этого времени в городе должно пройти социологическое исследование, по результатам которого и будет понятно, устанавливать ли памятник или нет.