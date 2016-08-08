Москва, 8 августа, 2016, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл сегодня, 8 августа, оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе заседания обсуждался ряд вопросов, касающихся социально-экономического положения страны, сообщили в пресс-службе президента России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Обсуждалась социально-экономическая ситуация в стране, а также запланированные на ближайшее время международные встречи главы государства», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что совещание прошло при участии секретаря Совбеза Николая Патрушева, министра иностранных дел Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Также в заседании приняли участие директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников и глава Службы внешней разведки Михаил Фрадков.