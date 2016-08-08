Тбилиси, 8 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. «Единое национальное движение» возмущено тем, что президент Георгий Маргвелашвили назначил своим консультантом Иву Чигвинадзе, так как он был членом эскорта Нино Бурджанадзе, который в ночь на 26 мая 2011 года сбил насмерть сотрудника полиции. Заявление от имени партии сделала депутат парламента Ирма Надирашвили.

Tobias ToMar Maier Преступник

По ее оценке, президент еще раз нанес травму семье погибшего в тот день полицейского и доказал, что не может сопротивляться тому, кто потребовал от него нанять на службу лицо, убившее полицейского. Надирашвили назвала президента продолжателем традиций неформального правителя страны — Бидзины Иванишвили. Она пообещала, что 8 октября ее партия положит конец разрушению страны и поведет ее вперед.

На эти обвинения откликнулся начальник администрации президента Георгий Абашишвили, который пристыдил лидеров ЕНД за необоснованные обвинения.

«Стыдно обвинять в убийстве человека, который его не совершал. В то же время удивительно, что Национальное движение вообще вспоминает ту кровавую ночь, когда был осуществлен целенаправленный разгон людей и зафиксированы случаи гибели», — заявил Абашишвили.

Напомним, что в ночь на 26 мая 2011 года полиция и спецназ разогнали акцию протеста на проспекте Руставели у здания парламента, которую проводили оппозиционные партии, в том числе партия Нино Бурджанадзе. Уже после разгона акции были найдены несколько трупов. А телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на МВД сообщила, что эскорт Нино Бурджанадзе, уезжая с проспекта Руставели, сбил полицейского, который скончался на месте. Были показаны и кадры инцидента.