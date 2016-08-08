ЕНД: Президент Грузии назначил на службу преступника
Тбилиси, 8 августа, 2016, 14:36 — ИА Регнум. «Единое национальное движение» возмущено тем, что президент Георгий Маргвелашвили назначил своим консультантом Иву Чигвинадзе, так как он был членом эскорта Нино Бурджанадзе, который в ночь на 26 мая 2011 года сбил насмерть сотрудника полиции. Заявление от имени партии сделала депутат парламента Ирма Надирашвили.
По ее оценке, президент еще раз нанес травму семье погибшего в тот день полицейского и доказал, что не может сопротивляться тому, кто потребовал от него нанять на службу лицо, убившее полицейского. Надирашвили назвала президента продолжателем традиций неформального правителя страны — Бидзины Иванишвили. Она пообещала, что 8 октября ее партия положит конец разрушению страны и поведет ее вперед.
На эти обвинения откликнулся начальник администрации президента Георгий Абашишвили, который пристыдил лидеров ЕНД за необоснованные обвинения.
«Стыдно обвинять в убийстве человека, который его не совершал. В то же время удивительно, что Национальное движение вообще вспоминает ту кровавую ночь, когда был осуществлен целенаправленный разгон людей и зафиксированы случаи гибели», — заявил Абашишвили.
Напомним, что в ночь на 26 мая 2011 года полиция и спецназ разогнали акцию протеста на проспекте Руставели у здания парламента, которую проводили оппозиционные партии, в том числе партия Нино Бурджанадзе. Уже после разгона акции были найдены несколько трупов. А телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на МВД сообщила, что эскорт Нино Бурджанадзе, уезжая с проспекта Руставели, сбил полицейского, который скончался на месте. Были показаны и кадры инцидента.