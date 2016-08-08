Рига, 8 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. Латвия не может себе позволить значительного повышения минимальной заработной платы, поэтому нужно использовать другие механизмы для поддержки получателей низких зарплат, пишут на сайте Makroekonomika.lv экономисты Банка Латвии Людмила Фадеева и Олег Красноперов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Минималка в евро

По мнению экспертов, немедленного эффекта можно достичь, если поднять в рамках бюджетных возможностей необлагаемый минимум. Однако это будет борьба скорее с последствиями, чем с причинами неравномерности доходов.

«Долгосрочное сокращение неравномерности доходов должно осуществляться другими механизмами, в том числе при помощи структурных реформ в образовании и здравоохранении. Истинные причины неравномерности доходов — это недостаточный уровень образования, не соответствующее рынку труда и некачественное образование, а также неудовлетворительное состояние здоровья, что часто связано с дороговизной медицинских услуг и очередями», — пишут экономисты.

По мнению Фадеевой и Красноперова, повышение минимальной зарплаты с января 2017 года до 400−410 евро в месяц, как предлагает Министерство благосостояния, сделает соотношение минимальной зарплаты к средней одним из самых высоких в ЕС. И если номинальная производительность растет на 4%, а минимальная зарплата — в два раза быстрее, это имеет отрицательные последствия для конкурентоспособности предприятий и занятости.

Также экономисты считают, что вопреки ожидаемому уменьшению зарплат «в конвертах», доля теневой экономики может возрасти за счет того, что «на бумаге» будут уменьшаться нагрузки работников либо с ними будут заключаться договоры подряда.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 3 августа на заседании бюджетно-финансовой комиссии Сейма директор департамента анализа народного хозяйства Министерства финансов Инта Васараудзе заявила, что минимальную зарплату в стране было бы разумно повысить на 10 евро. Также министр благосостояния Янис Рейрс ранее заявлял, что в Латвии самая маленькая минимальная зарплата среди стран Прибалтики — 370 евро в месяц, поэтому министерство считает, что эту сумму необходимо поднять до 400−410 евро. В свою очередь, по итогам опроса, проведенного латвийским изданием «Dienas Bizness», местные предприниматели полагают, что такой шаг приведет к падению качества труда — они уверены, что без сопутствующего повышения производительности труда, увеличивать оклады работникам нельзя. В результате этого, предприятия станут менее конкурентоспособными, полагают бизнесмены.

Напомним, предприниматели Латвии негативно оценивают ситуацию в стране, особенно это касается налоговых ставок, сумм и порядка уплаты. Таким образом, «очень плохо» оценивают налоговую политику Латвии 24% предпринимателей, а еще 48% —скорее плохо, только 0,2% респондентов, считают налоговую политику в Латвии хорошей.

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