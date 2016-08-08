Махачкала, 8 августа, 2016, 14:34 — ИА Регнум. В Дагестане офицер полиции случайно застрелил на охоте своего друга. Об этом сообщил РИА «Дагестан» старший помощник руководителя ГУ Следственного комитета по РД Расул Темирбеков.

goodfon.ru Выстрел из ружья

По его словам, трагедия произошла 7 августа вблизи села Александрия Кизлярского района, когда пятеро друзей пошли охотиться на кабана в районе Ачикольских озер.

«Инцидент произошел с командиром ОБППСП ОМВД РФ по Кизлярскому району подполковником полиции, — добавил Темирбеков. — Стрелял он из принадлежащего ему гладкоствольного «ИЖ-58» 12 калибра».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут допрос подозреваемого.

Другие подробности пока неизвестны.