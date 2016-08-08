Москва, 8 августа, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Специалисты по программному обеспечению предупреждают пользователей Android об очередном вирусе, демонстрирующем на экране устройств навязчивую рекламу. Однако в отличие от других подобных троянцев, вирус Android. Slicer способен еще и самостоятельно приобрести платные приложения, сообщает на своем сайте компания «Доктор Веб».

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Вредоносную программу, получившую название Android.Slicer.1.origin, устанавливают на устройство другие вирусы. Троянец выдает себя за полезное приложение, которое якобы позволяет оптимально распределить память гаджета и тратить меньше энергии.

Однако при этом вирус отправляет на сторонний сервер данные устройства, а взамен получает данные для демонстрации рекламы и команды для перехода по ссылкам в браузере или в Google Play.

В сочетании с другим вирусом под названием Android.Rootkit.40, Slicer автоматически способен скачать и установить на смартфон платные приложения без ведома обладателя гаджета.