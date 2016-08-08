Берлин, 8 августа, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД ФРГ Завсан Шебли заявила 8 августа, что возвращение Турцией смертной казни поставит крест на переговорах о вступлении страны в Евросоюз, сообщает Reuters.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Казнь

Шебли также добавила, что оттепель в отношениях между Турцией и Россией не повлияет на роль Анкары в рамках Североатлантического союза.

Напомним, официальная Анкара заговорила о возможности возвращения в законодательство страны смертной казни после того, как стране была предпринята неудачная попытка государственного переворота со стороны военных.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что пойдет на такой шаг, если такое решение примет законодательный орган страны, большинство в котором составляют члены его партии «Справедливости и развития».