Рига, 8 августа, 2016, 14:20 — ИА Регнум. В 2015 году оборот крупного латвийского предприятия по производству шпрот Gamma-A составил 20,58 млн евро (31,30 млн евро в 2014 году), что на 34% меньше, свидетельствует информация базы данных латвийских предприятий Firmas.lv. Убытки предприятия составили 1,06 млн евро по сравнению с прибылью в 2,25 млн евро в 2014 году.

zinka Бутерброд со шпротами

Как говорится в сообщении руководства компании, ситуация на рынках рыбных консервов напряженная, спрос на традиционных рынках отстает от объемов производства, себестоимость повышается.

Так, в 2015 году предприятие изготовило 24,77 млн банок рыбных консервов, что на 67% больше по сравнению с 2014 годом. Восемь миллионов коробок составили шпроты. В другой сфере деятельности предприятия, производстве консервных банок, продажи упали примерно на 60%.

Отметим, предприятие Gamma-A производит примерно 140 видов консервов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2015 года Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из всех предприятий Латвии и Эстонии в связи с применением запрещенных и вредных веществ, слабым контролем за безопасностью и прослеживаемостью продукции.

Ветслужба Германии также выявила четырёхкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.

Читайте также:

«В Латвии нет должного контроля качества местной продукции»

Латвия жалуется, что Россия не хочет покупать шпроты