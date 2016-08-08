Калуга, 8 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум.

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Тело 64-летней жительницы калужского города Киров, работавшей почтальоном ФГУП «Почта России», с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне в лесном массиве на берегу реки Песочня Кировского района Калужской области

Как сообщил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM, руководитель Кировского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Владислав Шульга, имевшиеся при женщине деньги в сумме более 300 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты пенсии жителям города Киров, обнаружены не были.

По данному факту органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство сопряженное с разбоем).

В настоящее время следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Принимаются все меры, направленные на установление лица, причастного к совершённому преступлению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 года на территории Калужской области было зарегистрировано 82 убийства и покушения на убийство, Следственными органами СКР по Калужской области за прошлый год было расследовано 514 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе 75 убийств и покушений на убийство.