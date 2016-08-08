Пермь, 8 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Общая задолженность по заработной плате на 1 августа 2016 года предприятий всех видов экономической деятельности Пермского края составила 34,9 млн рублей, что на 89,9% больше, чем в июле нынешнего года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Пермьстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По данным статистиков, на 1 августа 2016 года работодатели задолжали сотрудникам 34,9 млн руб. При этом наибольший объем просроченной задолженности приходится на организации обрабатывающих производств и составляет 53,4% от общей суммы задолженности. Из них самые большие долги сложились перед работниками, занятыми в производстве машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) — 74,8%. Все имеющиеся долги образовались из-за отсутствия собственных средств в организациях.

Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность по заработной плате, составила 2152 человека. В расчете на одного работника сумма просроченной задолженности составляет 16,2 тыс. руб.

Просроченную задолженность по заработной плате на 1 августа имели организации четырех муниципальных образований края. Среди них — Кизеловский, Кунгурский, Ординский, Горнозаводский и Краснокамский районы. Именно в Краснокамском районе сложилось наибольшая сумма задолженности — 9,3 млн рублей. Кроме этого, задолженность по зарплате имеется на предприятиях Перми, Кунгура, Лысьвы и Березников.

Отметим, что последний резкий рост задолженности по зарплатам в Прикамье наблюдался в апреле 2016 года. Тогда всего за один месяц долги предприятий Пермского края перед сотрудниками увеличились сразу на 30,2 млн рублей и составили 52,2 млн рублей. Это стало абсолютным рекордом за 2015−2016 годы. Подчеркнем, что минимальный долг по зарплате за этот же период отмечался в январе 2016 года — 3,3 млн рублей.