Рига, 8 августа, 2016, 14:16 — ИА Регнум. В Кулдигском крае (Латвия) начались съемки российского сериала о Второй мировой войне, в связи с чем у Полиции безопасности (ПБ) возникли подозрения, что в фильме «латыши будут представлены как рьяные сторонники фашизма и убийцы евреев». ПБ просит ответственные инстанции разобраться в ситуации и не дать продолжить съемки, сообщает телеканал ТВ3.

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Как стало известно, начались съемки российского сериала «Парад-алле», в котором повествуется о событиях 1941 года, когда в Латвию вторглись немецко-фашистские захватчики, и Красная армия была вынуждена отступить. Согласно сценарию, в центре событий — небольшой городок, в который приехала русская цирковая труппа. Среди них также есть и евреи. Среди нацистов, пришедших к власти в городе, есть и латыши. Фашисты активно следуют идеям геноцида и хотят убить участников труппы.

Местным жителям предложили участвовать в массовке, оплата за один съемочный день варьируется в пределах 15−40 евро. Свое согласие на участие в фильме дали актеры Рихардс Леперс, Янис Яранс, Рудолфс Плепис, Даце Эверса, Энрико Авотс, Леонс Лещинскис, Леонид Ленц и другие. На съемочной площадке работает также группа из Латвии. Режиссеру ассистирует известный латвийский продюсер Дидзис Эглитис.

Ранее российской съемочной группе в содействии отказали несколько местных киностудий, поскольку они не хотели участвовать в фильме, «где очерняют Латвию». Предупреждение об этом от Полиции безопасности уже получила Кулдигская дума.

При этом дума изначально согласилась на сотрудничество со съемочной группой, но после письма из ПБ свое решение изменила. В частности, самоуправление не стало ограничивать движение на местах проведения съемок и заявило, что не будет препятствовать, если съемочная группа изыщет возможность сделать это на собственные средства. Также дума запретила проводить съемки в общественных местах и возле муниципальных зданий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, директор Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф назвал Латвию в числе стран, местные жители которой играли главную роль в убийстве евреев. Всего в Латвии нацистами и их местными пособниками было убито около 70 тысяч латвийских евреев и 20 тысяч евреев, привезённых из других стран.

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