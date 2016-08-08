Псков, 8 августа, 2016, 14:13 — ИА Регнум. В выборах в Государственную думу РФ седьмого созыва по псковскому одномандатному округу №148 примут участие 12 человек. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, все они единогласно зарегистрированы окружной избирательной комиссией.

Цитата из к/ф «12». Реж. Никита Михалков. 2007. Россия Двенадцать

В выборах примут участие Олег Брячак («Справедливая Россия»), Константин Вилков («Родина»), Анна Галкина («Гражданская платформа»), Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»), Александр Козловский («Единая Россия»), Василий Краснов («Партии Роста»), Ремм Малышкин («Зеленые»), Антон Минаков (ЛДПР), Александр Рогов (КПРФ), Бийсултан Хамзаев («Гражданская сила»), Михаил Хоронен («Патриоты России») и Лев Шлосберг («Яблоко»).

Напомним, выборы пройдут 18 сентября 2016 года.