Берлин, 8 августа, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Введение смертной казни на территории Турции «заморозит» любые переговоры о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Об этом, как передает RT, сообщила представитель МИД Германии Завсан Шебли.

Стефано Усси. Казнь Савонаролы. Вторая половина XIX века

«Введение Турцией смертной казни будет несовместимо с ценностями ЕС, — говорит дипломат. — Это будет означать прекращение переговоров о вступлении в ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед многотысячным митингом в Стамбуле и пообещал жителям страны одобрить введение смертной казни.

По словам главы государства, для возвращения высшей меры наказания необходимы соответствующее решение парламента и общественная поддержка.

Читайте также: Эрдоган: Если парламент решит ввести смертную казнь, я одобрю это решение