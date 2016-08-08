Чебоксары, 8 августа, 2016, 14:10 — ИА Регнум. В Чувашии снизилась инвестиционная активность. Как сообщили ИА REGNUM в Чувашстате, в I полугодии 2016 года в основной капитал республики за счет всех источников финансирования вложено 19 366,4 млн рублей инвестиций, что на 14,1% ниже уровня I полугодия 2015 года (в сопоставимых ценах).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По данным ведомства, на строительство, расширение, техперевооружение и реконструкцию жилищ было направлено 6605,9 млн рублей (34,1% от общего объема инвестиций), зданий и сооружений — 6760,4 млн рублей (34,9%), на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря — 5371,8 млн рублей (27,7%) и на возмещение прочих затрат — 628,3 млн рублей (3,2%).

Из общего объема инвестиций в основной капитал 11 780,7 млн рублей (60,8%) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Из них 5122 млн рублей составили собственные средства, 6658 — привлечённые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в I квартале 2016 года по сравнению с I кварталом 2015 года в Поволжье индекс объёма инвестиций в основной капитал составил 91,2%. Рост инвестиций отмечен в трёх регионах округа (Мордовия, Татарстан, Саратовская область). Наибольшее падение было в Чувашии (индекс 59%). В абсолютных цифрах минимальный объём инвестиций в основной капитал в ПФО зарегистрирован в Марий Эл и Чувашии.

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