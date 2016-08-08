Воронеж, 8 августа, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Мобилизация перед выборами, ждать ли воронежцам повышения тарифов на транспорт и исход малого бизнеса из переходов — о чем писала воронежская пресса на минувшей неделе, в обзоре ИА REGNUM.

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Всеобщая мобилизация

Воронежские единороссы объявили мобилизацию — депутатов местных советов обязали оказывать помощь кандидатам от партии на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ-Черноземье».

Как сообщает издание, в распоряжении редакции оказался подготовленный воронежскими единороссами «Алгоритм работы» на выборах в Госдуму.

«В разосланном руководством областного и городского парламентов документе от партийных депутатов требуют описания ситуации в своих округах — от «оценки настроений по конкретным УИК» до отчетов о минимум восьми встречах с избирателями. В партии говорят, что таким образом пытаются активизировать местных депутатов на работу в думской кампании, поскольку они «до конца не понимают, что нужно делать». Эксперты видят в документе попытку «получить обязательство о поддержке» в «чужой войне», — пишет издание.

Как сообщается, от адресатов, получивших «Алгоритм работы», требуется заполнить анкету, в которой, помимо данных вроде численности избирателей и количества участковых избирательных комиссий (УИК) в их округах, необходимо дать «характеристику электоральной ситуации по УИК»: демографический состав и данные о результатах «ЕР» на выборах за последние шесть лет. Также предлагается дать оценку «настроений по каждой УИК» с разделением участков на три категории — с «высоким», «средним» и «низким» уровнями лояльности. Во втором случае это означает необходимость «привлечения средств и ресурсов», в третьем — «наличие серьезных проблем» и «высокий уровень поддержки оппонентов», отмечает издание. Также депутатам предлагается провести работу с организациями и учреждениями — в частности, договориться с руководством о проведении встреч кандидатов с избирателями. «Это способ мобилизовать партийцев на участие в кампании. Чтобы они пахали, а не разъезжались на лето по островам», — цитирует «Коммерсантъ» одного из руководителей регионального штаба «Единой России».

Транспорт без коллапса или коллапс без транспорта?

Газета «Берег» 7 августа опубликовала интервью с руководителем управления транспорта Воронежа Владимиром Анисимовым.

По его словам, программа обновления подвижного состава реализуется по плану: «Обязательства по обновлению автобусов малой и средней вместимости выполняются полностью, даже с превышением плана. Недовыполнение есть только по автобусам большой вместимости: трем перевозчикам, которые задействуют на маршрутах такие автомобили, надо приобрести еще 20 машин». Коррективы внесла осложнившаяся экономическая ситуация: в 2015 году, уже после подписания договоров с перевозчиками, цены на автобусы большой вместимости выросли с 5,5−6 до 8−9 млн руб. за единицу. Поэтому в мэрии пошли на определенные уступки: в качестве «новых» решили засчитывать и автобусы трех-пятилетнего возраста в случае их отличного состояния.

«По сравнению с 20-летними автобусами, которые курсировали по городу, эти бывшие в употреблении машины реально можно назвать обновлением: они значительно современнее и качественнее, пассажирам в них комфортнее. Да и только то, что автобус не новый, снижает его стоимость чуть ли не в два раза. К примеру, на маршруте №64 задействованы «гармошки», которым по 3−4 года. Но поверьте, этот транспорт находится в исключительном состоянии — и в техническом, и в санитарном плане», — говорит руководитель транспортного управления.

При этом он подчеркнул, что пересматривать условия по количеству модернизированной техники в администрации не планируют. Достижением же, по словам Анисимова, является очистка улиц города от автобусов старше 20 лет — а таких было немало.

Что касается тарифа на проезд, то, отметил Владимир Анисимов, полномочия на это должны быть переданы городу, но решение пока не принято — ожидается, что соответствующий закон облдума рассмотрит осенью.

Сколько составит тариф (сейчас стоимость проезда составляет 15 рублей), пока неизвестно. Называются суммы и в 18, и в 20 рублей, однако это, отметил руководитель управления, — расчеты перевозчиков.

«В Воронеже 13 компаний, которые занимаются пассажирскими перевозками, и у каждой своя методика расчета оптимального тарифа. Названные суммы — это, наверное, «средняя температура по больнице», примерный показатель. Но в любом случае специалисты структуры, в чьих полномочиях будет определение тарифа, рассмотрят все документы от перевозчиков: нет ли завышений в обосновании цен — например, по расходам предприятия. И только после этого будет принято какое-то решение». По мнению чиновника, наиболее соответствует «реальности» тариф в 17−18 рублей. При этом, отметил Анисимов, увеличения тарифа можно ожидать не раньше октября.

Все на продажу!

Мэрия Воронежа выставит подземный переход у цирка на торги, пишет «Московский комсомолец».

«Место это — одно из самых оживленных в городе, уже более 20 лет там идет весьма бойкая и прибыльная торговля (если бы была не прибыльная, переход давно опустел бы, а там не протолкнуться). И вот, городские власти наконец-то обратили внимание на этот лакомый кусок и на волне всеобщей борьбы с нестационарными торговыми объектами рынок приговорили к сносу, а сам подземный переход — к концессии. В сентябре, как пояснили «МК в Воронеже» в пресс-службе мэрии, пройдет конкурс, победитель которого должен будет привести объект в цивилизованный вид — полностью отремонтировать, построить входные группы, обновить инфраструктуру, сделать пандусы для инвалидов и т.п. Срок реализации инвестиционного проекта, по замыслу чиновников, — 20 лет».

Однако, отмечает издание, реконструкция предусматривает снос ларьков и палаток, а это значит — подсчитали журналисты — что около 200 человек останутся без работы.

«Договоры аренды с торговцами оперативно и в одностороннем порядке разорвали еще в прошлом году. На вопрос — почему вы это делаете, городские чиновники ответили: мол, имеем право и делаем. А торговцам предложили нехитрый выбор: или мы уберем вас силой прямо сейчас, или даем вам постоять тут до февраля, пока идут бюрократические процедуры с конкурсом, но за это вы напишете нам гарантийные письма, что в феврале уйдете добровольно и сами снесете свои точки».

«В общем, вместо того, чтобы искать возможность защитить человека, оставить ему работу, наши чиновники поступили наоборот — при первой же возможности выгоняют людей на улицу, — говорит предприниматель Владимир. — Нас тут 200 человек, у всех семьи, дети, еще столько же торговцев стоят в других городских переходах, всех их постигнет такая же участь. Мы работаем здесь более 20 лет, вложили сюда сотни тысяч собственных средств, а теперь нас лишают всего, у нас нет никаких перспектив».

При этом, говорят предприниматели, они неоднократно предлагали мэрии провести реконструкцию за собственный счет по утвержденному администрацией проекту. «При этом готовы по окончании реконструкции заключить договоры долгосрочной аренды по цене не менее 1200 рублей за квадратный метр, что принесет в бюджет города миллионы рублей. Но, как ни странно, наши выгодные предложения чиновников не заинтересовали», — продолжает Владимир.

«В мэрии ситуацию прокомментировали так: никто предпринимателей не притесняет и никто не запрещает им участвовать в конкурсе наравне со всеми остальными. Мол, пусть идут на торги, выигрывают и реализуют свои планы, мы не против».

10 тысяч человек съехались на хутор-призрак

Фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» прошел в выходные в Воронежской области, об этом пишет «Российская газета».

«Аномальную активность автомобилистов раз в два года фиксируют в Воробьевском районе, на границе Воронежской и Волгоградской областей. Вереницы машин тянутся через поля к пруду, оставшемуся от хутора Ломы. Самого хутора давным-давно нет, но здесь можно запросто вернуться в прошлое — встретить поселян в народных нарядах, услышать старинные песни, поглядеть на работу гончаров и кузнецов».

«Фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» проходит как биеннале в начале августа (в этом году — с 5 по 7-е). В первый день ярмарку и концерты можно застать в Ломовском парке, затем участники обмениваются премудростями и колесят по окрестным селам. Завершается праздник в райцентре. Фестиваль-2016 собрал 500 участников из 19 регионов России, Белоруссии и Луганска. Хутор-призрак привлек около десяти тысяч человек».

«Руководитель районного отдела культуры Василий Козлов облюбовал эти 200 гектаров больше 20 лет назад и с тех пор постоянно дополняет однообразный степной ландшафт диковинными артефактами. К ивовой рощице прилепился лес из качелей, рядом с перевезенной сюда деревянной ветряной мельницей выросла еще одна, соломенная. По воде поплыла на плоту хата-мазанка. Из списанных вагонов и сухих стволов соорудили гостиницу со столовой. Камни сложились в круглый лабиринт, внутри которого можно узнать о культуре египтян, древних греков, скандинавов и кельтов. Над «крестьянским амфитеатром» под открытым небом — гроздья скворечников и кованые флюгеры на высоких шестах. Для детворы обустроили спортивный снаряд, похожий на громадное гнездо аиста (вслед за «птенцами» туда забираются отцы и застревают надолго). На холме неподалеку составлена из палок фраза Венички Ерофеева: «Хочу жить там, где нет места подвигу». В первый день фестиваля здесь на месте старого кладбища открыли памятник утраченным хуторам Воробьевского района».

«К труду в парке влекут жернова мельницы, наковальня открытой кузни, а теперь еще и маслобойня. Это объект особой гордости, ведь именно воронежский крестьянин Даниил Бокарев в 1829-м придумал удобный способ выжимать из семечек постное масло. С тех пор юг области пестрит подсолнухами, а перерабатывают их в каждом районе — кустарно или в промышленных масштабах. В Ломах установили массивное оборудование 1895 года, купленное в Германии помещиком Будаевым. После революции агрегат перетащили в местную церковь, приспособленную под колхозные нужды. Он пришелся особенно кстати в голодные военные и послевоенные годы, да и после служил исправно — вплоть до начала 1990-х. Теперь маслобойню отреставрировали, и гости Ломовского парка могут увидеть ее в деле».

«На малой сцене «разогревали» публику воронежские фольклорные ансамбли. Выступив, артистки в сарафанах и лаптях расстилали на берегу «самобранки» и продолжали петь в узком кругу. «Я девчонка молодая Воронежской области, хочу люблю — хочу нет, на все хватает совести!» — голосила неуемная частушечница, решившая уморить гармониста. Тот уж взмок, а ей хоть бы что: «Мы как-то на гастроли в Белгород ехали — я в автобусе два часа без перерыва пела». Прошлась по амфитеатру знаменитая на всю Россию частушечница из воробьевского села Никольское Анастасия Ивонина. Ее прославило дильникание — манера имитировать голосом переборы гармошки. Такое пение было характерно для многих южнорусских сел, а ныне почти исчезло. Анастасия Ивановна пела на ходу, иные зрители вскакивали с мест, чтобы ответить. Кое-кто даже в пляс ударился. Одна из участниц чувашского ансамбля «Эверет» и вовсе устроила с коллегой шуточное соревнование. Дойдя до главной сцены, Ивонина выдала экспромтом частушку про губернатора, который сам в Ломы не добрался, но прислал приветственный адрес».

Без гражданства и детей: как выходец из Пакистана выживает в Воронеже

В Воронеже четверо детей из многодетной интернациональной семьи оказались в детском доме, пишет газета «Мое!».

55-летний выходец из Пакистана Сиддики Зубаир Ахмед и его 32-летняя супруга из Воронежа Татьяна остались без детей — четверых малышей в детдом отправили органы опеки. Тем временем Татьяна ждет пятого ребенка.

«К нашему приходу в квартире прибрались. В тесной комнатке с пустыми детскими кроватками заправили постели, рассовали по углам вещи, разложили слегка потрёпанные мягкие игрушки. «Ещё не у каждого такой есть», — гладит Татьяна большого плюшевого мишку. Зубаир хвастается, как он сделал ремонт (покрасил окно на кухне и побелил потолки и стены в ванной и коридоре)». Семья занимает комнату в квартире тети Татьяны.

Четыре месяца назад из этой семьи забрали в детдом четверых детей — 5-летнего сына и трёх дочерей возрастом 1 годик, 3,5 и 7 лет. Как говорится в решении суда о лишении Зубаира и Татьяны родительских прав, родители, «которые нигде не работают, не создали детям надлежащих условий для полноценной жизни и развития».

О судьбе пакистанца Сиддики Зубаира Ахмеда издание писало в 2012 году — тогда у него были сложности с получением гражданства. Зубаир приехал в Воронеж еще в 1993 году, год проучился в Лесотехническом институте, потом закончились деньги. Но на родину он не вернулся — женился, у него родилась дочка. Позже он развелся с первой супругой и встретит нынешнюю жену Татьяну. Сейчас у них четверо детей.

«До сих пор непонятно, что объединило эти два «трепетных сердца» — пакистанца-мусульманина, который за всю жизнь не выкурил ни одной сигареты и не выпил ни одной рюмки, и простую, злоупотребляющую алкоголем русскую женщину», — пишет «Моё!».

«Когда к нам комиссия приходила, я выпимшая была… — честно признаётся Татьяна. — Но в январе я закодировалась. И с тех пор ни-ни… Держусь пока. А через три недели после того, как закодировалась, опять забеременела. Теперь мне уже и нельзя выпивать».

«Я лично составил для него заявление о получении российского гражданства, — рассказывает отстаивающий права Зубаира юрист по правам репрессированных, беженцев и вынужденных переселенцев Вячеслав Битюцкий. — Всё, что ему оставалось, — принести его в УФМС не позже чем за полгода до окончания срока действия вида на жительство, который завершался в конце декабря. Шанс на получение гражданства у него был очень велик. Но он этого не сделал…»

Сам Зубаир объясняет задержку с документами болезнью детей. Однако во внимание это обстоятельство не приняли, и с декабря прошлого года он стал нелегалом.

«На официальную работу его никто уже не брал. Приходилось перебиваться случайными заработками, занимать у друзей по мусульманской общине. А тут ещё и комиссия по делам несовершеннолетних заинтересовалась семьёй Зубаира. Комиссию не устроило то, что Татьяна, ранее лишавшаяся родительских прав, злоупотребляет алкоголем, что Зубаир официально нигде не работает и вдобавок ко всему он стал нелегалом, что условия содержания детей оставляют желать лучшего… И в марте суд постановил детей у Зубаира и Татьяны забрать. Теперь они лишь раз в неделю навещают их в детдоме».

«Сын рассказывает, что к ним уже дважды приходили приёмные родители — присматриваться, — рассказывает Татьяна. — А он им говорит: «Что вы сюда ходите? У нас мама с папой есть!» Ребёнок в 5 лет такое говорит, понимаете!..»

Зубаир рассказал журналистам, что его сестра, которая живет в Англии, хочет прислать ему деньги, чтобы они с Татьяной купили свое жилье. Но он боится, что, если деньги придут на его счёт, из них спишут долг по алиментам на первую дочь, который накопился у него. Татьяна, как оказалось, тоже должница по алиментам — за свою старшую дочь, которая живет под опекой бабушки.

«При этом Татьяна рассуждает о том, что, если бы у неё не забрали детей, она бы вот-вот получила материнский капитал и его хватило бы на покупку дома в Репьёвке для их большого семейства, который она уже якобы присмотрела. На вопрос, почему же она до сих пор не подала заявление на материнский капитал (второй ребёнок от Зубаира у неё родился 5 лет назад), женщина на полном серьёзе отвечает, что ей «некогда было собирать эти бумажки»…

«Сейчас юристы Зубаира подают кассационную жалобу на апелляционное определение суда о лишении его родительских прав, а также пытаются урегулировать с миграционной службой вопрос о восстановлении ему вида на жительство. В противном случае Зубаиру придётся уехать на родину, после чего хоть на следующий день вернуться в Россию. Но 23 года его пребывания в России, которые могли бы быть весомым аргументом для получения гражданства, учитываться уже не будут. Ему нужно будет подавать документы для разрешения на временное проживание (которое даётся на 3 года), после чего — для вида на жительство (даётся на 5 лет). Кстати, перелёт из Москвы до столицы Пакистана Исламабада туда и обратно стоит в районе 50 тыс. рублей. Таких денег у Зубаира, живущего в долг и перебивающегося случайными заработками, нет. Да он и не хочет ехать в Пакистан. Боится, что после этого его вообще не пустят в Россию и его ненаглядная Татьяна с детьми без него пропадут».

«Я просто устала от боли»

Воронежская гимнастка, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, многократная чемпионка мира и Европы Виктория Комова вынуждена пропустить Олимпиаду в Рио-де-Жанейро из-за травмы. О том, как проходит ее лечение, и о своих дальнейших планах она рассказала РИА «Воронеж».

«Я понимала, что у меня остается четыре недели до Олимпийских игр, а я вообще ничего не могу! — поделилась спортсменка с журналистами. — Постоянная боль в спине перекрыла все эмоции и чувства. Мне уже самой было страшно тренироваться — мало ли что может быть от нагрузок, а мне еще жить. Я сама подошла к тренерам и честно сказала, что не хочу никого подводить и обманывать, не имею права ехать на Олимпиаду, чтобы плохо выступить и подвести свою команду. Тренеры интересовались, что, мол, совсем уже ничего не можешь? Когда сказала всем об этом, даже не плакала, слез уже не было. Я просто устала от боли».

Виктория рассказала, что боль терпит уже почти год: не помогали лекарства, процедуры, массаж. Но боль так и не проходила.

«В позвонке появились две трещинки, которые не давали мне работать в полную силу. Когда я уехала с базы сборной, спина сильно болела, и мы решили ехать в Германию, где я лечилась раньше. Я привезла свои снимки, и врачи мне сразу сказали, что нет у меня протрузий, назвали точный диагноз. Надо снять нагрузки, пить лекарства, делать физиопроцедуры. Через три месяца я снова поеду в Германию, повезу туда контрольные снимки. Если все будет нормально, надеюсь вернуться в большой спорт. Сейчас я кручу велотренажер, делаю массаж, качаю пресс и делаю пару упражнений на спину, которые рекомендовали немецкие врачи. Я много думаю, что делать дальше, если лечение не даст результата. Восстанавливаться после травм всегда тяжело, надо через многое пройти, но я готова».

«Я переписываюсь со всеми девчонками из нашей сборной. Да, хотела поехать в Бразилию туристом, но не решилась из-за нервотрепки. Когда сидишь на трибуне и ничем не можешь помочь своей команде, тратишь столько нервов! Мне легче выступать, чем смотреть выступления других. Буду смотреть Олимпиаду по телевизору дома, болеть за девчонок, за свою землячку Ангелину Мельникову. Воронежская школа гимнастики всегда держит марку».