Ижевск, 8 августа, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Удмуртия получила положительный ответ по вопросу ускорения сроков ремонта Ижевского аэропорта. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Соловьев по итогам встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства.

tourister.ru Аэропорт Ижевска

«В этом году нам нужно подготовить проектно-сметную документацию на ремонт взлетно-посадочной полосы, для того чтобы в 2017 году уже начали ремонтировать, а в 2018 году — закончили», — отметил Соловьев.

Глава республики подчеркнул, что к юбилею оружейника Михаила Калашникова аэропорт должен функционировать в полном объеме.

Напомним, в феврале этого года Александр Соловьев предложил проведение масштабных мероприятий в честь юбилея знаменитого конструктора стрелкового оружия. Предложение поддержал президент РФ Владимир Путин. Оргкомитет возглавит зампред правительства России Дмитрий Рогозин. По оценкам правительства Удмуртии, на реализацию мероприятий в рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Михаила Калашникова в 2019 году потребуется более 21 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов. В частности, планируется реставрация объекта культурного наследия федерального значения Главного корпуса оружейного завода, реконструкция набережной Ижевского пруда, строительство пристройки и ремонт здания Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Михаила Калашникова, реконструкция проспекта Калашникова в Ижевске.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце июля текущего года управление ФАС по Удмуртии в ходе рассмотрения заявления ОАО «Саратовские авиалинии» признало АО «Ижавиа» нарушившим законодательство о конкуренции. УФАС планировала обратиться в суд с требованием принудительного разделения компании на аэропорт и авиаотряд.

Однако глава Удмуртии высказался решительно против такого развития событий, считая, что разделение не будет способствовать дальнейшей работе. «У нас «Ижавиа» до 2013 года приносила республике только одни убытки, в 2013 году наступил переломный срок, и в 2014 году они уже сработали в прибыль, пусть немного. В 2015 году они уже 280 млн рублей перечисляли в бюджеты разных уровней», — прокомментировал Соловьев.

В свою очередь премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев отметил, что предприятие стабильно работает в течение нескольких лет, а в текущем году стало приносить прибыль. «Да, у нас не новые самолеты, это надо объективно говорить, но эти самолеты еще имеют большой ресурс», — подчеркнул Савельев, добавив, что часто летает разными авиакомпаниями, в том числе «Ижавиа».

Также он выразил надежду, что планируемый ремонт аэропорта будет способствовать развитию предприятия. «Когда мы его отремонтируем, это будет другого уровня аэропорт. Можно будет запускать любого перевозчика и нам будет, так сказать, не стыдно», — полагает Савельев.