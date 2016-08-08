Анкара, 8 августа, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Официальные власти Турции готовы незамедлительно приступить к переговорам с российской стороной по реализации проекта газопровода «Турецкий поток», который ранее был заморожен после уничтожения российского Су-24 в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы (власти Турции) готовы незамедлительно сделать шаги в направлении реализации этого проекта («Турецкий поток»), обсудить его и принять решение», — сказал глава государства.

При этом Эрдоган добавил, что для реализации проекта «Турецкий поток» нет «каких-либо препятствий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Турецкий поток», по которому голубое топливо должно будет поставляться из России в Турцию для реэкспорта в страны Европейского союза (ЕС), был приостановлен после того, как ВВС Турции в 2015 г. сбили российский Су-24 в Сирии.

27 июня 2016 г. глава Турции Эрдоган направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором извинился за сбитый российский самолет. Также президент Турции призвал восстановить традиционно дружественные отношения между Турцией и Россией.