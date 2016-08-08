Москва, 8 августа, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Банк России понизил курсы основных валют — доллара США и евро — к рублю на 9 августа, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

Официальный курс доллара опустился на 48,28 копейки и составил 65,0799 рубля. Курс евро установлен на отметке в 72,1476 рубля, он опустился на 88,27 копейки.

Ранее Банк России понизил курсы доллара и евро: доллар потерял 83,14 копейки и опустился до 65,5627 рубля. Евро на 8 августа был установлен на отметке 73,0303 рубля, он потерял 89,29 копейки.