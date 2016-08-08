Москва, 8 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Средств, выделенных на проекты Фонда развития моногородов (ФРМ), скорее всего, будет достаточно, чтобы сгладить нарастающую в результате кризиса социальную напряженность. Такое мнение 8 августа корреспонденту ИА REGNUM высказала управляющий партнер АО «2К» Тамара Касьянова, комментируя новость том, что Фонд намерен направить 3 млрд рублей на новые инвестиционные проекты.

ИА REGNUM Город с высоты птичьего полета

«Правительство перекидывает средства на более насущный проект — «оживление» моногородов, в которых растет безработица», — заявила Касьянова.

«Одна из основных задач — своевременное блокирование растущей социальной напряженности, и эта цель, скорее всего, будет достигнута, поскольку объем инвестиций достаточно серьезный — 180 млрд рублей», — считает эксперт.

В то же время, судить о перспективах нового промышленного производства в моногородах, о его эффективности на данном этапе было бы преждевременно, отметила Касьянова: «Многое зависит от конкретных проектов по перепрофилированию, которые примет правительство».

В целом действия правительства указывают на то, что кризис заставляет пересматривать отношение и к особым экономическим зонам, и к территориям опережающего развития, и к моногородам, подчеркнула эксперт.

Затрагивая проект распоряжения Минэкономразвития о закрытии десяти особых экономических зон (ОЭЗ), Касьянова отметила, что «на фоне падения доходов неудивительно, что закрываются туристско-рекреационные зоны».

Читайте также: Кремль признал неэффективность особых экономических зон Однако «важно, что среди закрывающихся особых экономических зон нет промышленно-производственных», — подчеркнула эксперт.

Напомним, 8 августа наблюдательный совет Фонда развития моногородов одобрил выделение более 3 млрд рублей на сделки по софинансированию инфраструктурных и новых инвестиционных проектов, которые позволят создать более 2 тысяч новых рабочих мест. Так, более 1 млрд рублей будет выделено на создание инженерной и транспортной инфраструктур для реализации строительства и расширения инвестиционных проектов в Зеленодольске и Набережных челнах в Татарии. При этом 898 млн рублей в форме займа на 8 лет под 5% годовых Фонд выдаст Набережным Челнам на развитие проекта Камского индустриального парка «Мастер», при реализации которого будет создано более 1500 новых рабочих мест.

Кроме того, принято решение об участии Фонда в финансировании в форме займа нового инвестиционного проекта Маслоэкстракционного завода в башкирском Кумертау. Завод, общей стоимостью в 6 млрд рублей, планируется запустить к началу 2018 года. Ожидается, что будет создано 520 новых рабочих мест, что составляет 15% от занятых на градообразующих предприятиях.

Отметим, что в конце июня 2016 года правительство РФ расширило перечень моногородов, попадающих под субсидии Фонда. В частности, Фонд получил право работать с моногородами, включенными в утверждаемый правительством перечень, вне зависимости от их категории — до этого предусматривалась только поддержка моногородов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Между тем, расширение финансовой помощи моногородам сопровождается сворачиванием многих особых экономических зон. 8 августа Минэкономразвития внесло в правительство проект распоряжения о закрытии десяти ОЭЗ, которые так и не смогли привлечь инвесторов. Прежде всего, речь идет о туристско-рекреационных ОЭЗ, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в июне о несостоятельности ОЭЗ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Институт (ОЭЗ) — крайне неэффективный. По крайней мере, он проявил себя неэффективным в нашей стране. Очень дорого, очень мало отдачи и с нулевым КПД», — заявил он, добавив при этом, что ТОРы при этом демонстрируют позитивную динамику.

Несмотря на то, в последние месяцы часто поднимался вопрос о полном сворачивании проектов, связанных с ОЭЗ, заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский 8 августа отметил, что новые заявки на создание ОЭЗ продолжают поступать, и есть вероятность их создания в 2017 году.