Рига, 8 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) в 2015 году приняли участие в 69 военных учениях, из которых большинство были международными, сообщает BNS.

defenseimagery.mil Латышский солдат на стрельбах

Особо отмечаются учения, в ходе которых латвийская армия, совместно с контингентами стран НАТО, отрабатывала сотрудничество в разных сферах обороны — Arrcade Fussion 2015, Baltic Host 2015, Summer Shield XII, Saber Strike 2015, Lielais zobens 2015, Sudraba bulta 2015, Detonators 2015 и другие.

Также в октябре 2015 года впервые прошли учения резервистов, целью которых была проверка их готовности реагировать на призыв, а также способности регулярных подразделений экипировать и адаптировать призванных в их состав военнослужащих запаса.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае 2016 года правительство Латвии разработало и утвердило государственную оборонную концепцию, согласно которой, оборона государства становится обязанностью каждого жителя страны, а главным потенциальным противником открыто названа Россия.

Кроме того, согласно новой концепции, армия Латвии станет значительно больше. Если предыдущая оборонная концепция утверждала, что вооруженные силы Латвии должны быть немногочисленными и профессиональными, а оборона государства целиком была доверена НАТО, то нынешняя концепция подразумевает постоянное содержание 17,5 тысяч подготовленных солдат, в том числе 6,5 тысяч профессионалов, 8 тысяч земессаргов (ополченцев) и 3 тысячи резервистов.

Читайте также:

Из 300 латвийских резервистов на учения прибыли только 59