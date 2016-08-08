Самара, 8 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Среди 47 оштрафованных жителей региона — 9 граждан заплатили по 5 тыс. рублей, 32 должностных лица — 228 тыс. рублей, 6 юрлиц — 180 тыс. Такие данные ИА REGNUM сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

Цитата из м/ф «Ну. погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Вредная привычка

По информации ведомства, по ч. 1 ст. 6.25 за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения вынесено 15 постановлений на сумму 170 тыс. рублей, из них 14 — на должностных лиц в сумме 140 тыс. рублей и 1 — на юридическое лицо — 30 тыс.

По ч. 1 ст. 14.53 за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями — 20 постановлений на сумму 235 тыс. рублей, в том числе на юрлиц — 5 в сумме 150 тыс.

По ч. 3 ст. 14.53 за продажу несовершеннолетним табачной продукции или табачных изделий — 2 постановления на должностных лиц в сумме 6 тыс. рублей.

По ч. 1 ст. 14.3.1 за спонсорство табака, либо стимулирование продажи табака, табачной продукции или табачных изделий — 1 постановление на должностное лицо в сумме 2 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора РФ, употребление табака в мире ежегодно приводит почти к 6 млн случаев смерти, из которых более 5 млн случаев происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 тыс. — среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма (дым, заполняющий рестораны, офисы или другие закрытые помещения, где люди сжигают табачные изделия).

Статистика по России не указывается.

В табачном дыме присутствует более 4000 химических веществ, из которых по меньшей мере 250 известны как вредные, а более 50 — как канцерогены. Табачный дым содержит никотин, являющийся сильнодействующим нейротоксином и кардиотоксином.

Табачная интоксикация является в настоящее время, по признанию ВОЗ, ведущей устранимой причиной смерти для современного человека. По данным ВОЗ в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Именно поэтому меры по снижению распространения табакокурения признаны по критериям стоимости и эффективности наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности и качества жизни.