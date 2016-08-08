Рига, 8 августа, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Жители Латвии по сравнению с жителями остальных стран Прибалтики меньше всего доверяют своим вооруженным силам, сообщает портал Министерства обороны Sargs.lv.

U.S. Army Europe Латышские и американские солдаты веселятся

Так, вооруженным силам доверяют 63% жителей Латвии, а 22% скорее не доверяют им. В свою очередь 16% опрошенных не знали ответа на заданный вопрос.

По сравнению с 2015 годом уровень доверия жителей Латвии вооруженным силам вырос на шесть процентных пунктов, а недоверие уменьшилось на два процентных пункта.

В целом же по ЕС вооруженным силам доверяют 70% населения, 20% скорее не доверяют им, а у 7% опрошенных нет мнения. По сравнению с 2015 годом, доверие жителей ЕС вооруженным силам выросло на два процентных пункта.

Больше всего доверяют вооруженным силам жители Финляндии — 91%. Меньше всего доверия — 44% — проявили болгары. В Эстонии вооруженным силам доверяют 78% населения, в Литве — 70%.

Также в ходе опроса выяснилось, что ООН доверяют 45% населения Латвии, ЕС — 44%, парламенту — 17%, правительству — 27%, государственному управлению — 28%, региональным и местным властям — 38%, политическим партиям — 7%, судебной системе — 42%, полиции — 60% населения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, результаты, полученные в ходе опроса, проведенного в мае 2016 года по заказу Министерства обороны Латвии, говорят о том, что 27,9% мужчин-граждан не готовы защищать страну с оружием в руках, о чем открыто заявили во время опроса.