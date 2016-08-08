Москва, 8 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом 8 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«На совещании обсуждалась социально-экономическая ситуация в стране, а также предстоящие международные встречи президента», — говорится в сообщении.

В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Михаил Фрадков.

Напомним, ранее сообщалось, что первая после инцидента в ноябре 2015 года и последующего летом 2016 года встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана состоится 9 августа в Санкт-Петербурге. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 5 августа выразил надежду на то, что существующие между двумя странами разногласия в вопросе подхода к сирийскому урегулированию «будут сужены».