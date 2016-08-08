Астана, 8 августа, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Сотрудники транспортной полиции Алма-Аты задержали в аэропорту двух граждан Португалии, у которых при досмотре были обнаружены казахстанские паспорта.

Wassily Паспорт Казахстана

«Сотрудниками Линейного отдела полиции в аэропорту г. Алматы (Алма-Ата — ИА REGNUM ) выявлены двое граждан Республики Португалия — 1963 и 1974 годов рождения, с двойным гражданством — Республики Казахстан и Республики Португалия, прилетевших авиарейсом «Москва-Алматы». В отношении задержанных составлены административные протоколы за использование паспорта гражданина Казахстана лицом, утратившим гражданство. Материалы направлены в Межрайонный административный суд Алма-Аты, для дальнейшего принятия решения», — сообщила пресс-служба Департамента внутренних дел на транспорте.

Отметим, впоследнее время в Казахстане участились случаи выявления лиц с двойным гражданством.

К примеру, в конце июня по этой причине были задержаны два гражданина США, в том числе 82-летняя жительница города Шакопи (штат Миннесота), которая раньше являлась гражданкой Казахстана, но в 2009 году переехала в США, где через 5 лет получила гражданство.

Отметим также, что с начала 2016 года в Казахстане Департаментом внутренних дел на транспорте было выявлено 34 гражданина с двойным гражданством. Среди них 13 граждан США, 9 — Российской Федерации и 7 — Турции.