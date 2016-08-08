Краснодар, 8 августа, 2016, 13:46 — ИА Регнум. В Краснодаре отдали дань памяти Герою России, майору Вячеславу Евскину. Теперь его бронзовый бюст установлен и в кубанской столице. Торжественная церемония открытия памятника состоялась сегодня, 8 августа, в Юбилейном микрорайоне на бульваре имени Вячеслава Евскина, в день 20-летия со дня того трагического события, участником которого был Евскин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации краевого центра.

krd.ru Бюст Герою России Вячеславу Евскину в Краснодаре

Прозвучал гимн России. Почетное право открыть бюст предоставили начальнику УФСБ России по Краснодарскому краю Игорю Колосову и брату Героя России Олегу Евскину.

«О подвиге майора Евскина многое сказано, но не сказано одно — он мог не ехать в чеченскую командировку, но его офицерский долг не позволил поступить по-другому. Потому что он думал о завтрашнем дне», — сказал Игорь Колосов, добавив, что долг каждого — «помнить о тех, кто защищал нас и создавал наше будущее».

Как отметил мэр Краснодара Владимир Евланов, истинная память о герое — «не в бронзе, а в сердцах мальчишек и девчонок, в последующих поколениях».

Воспитанники Медведовского детского дома, над которым шефствует УФСБ России по Краснодарскому краю, прочитали стихотворения, посвященные памяти погибших при исполнении служебного долга. Затем памятник освятил настоятель Свято-Покровского храма, духовник Кубанского казачьего войска, протоиерей Иоанн Гармаш. Память героя почтили минутой молчания. Завершился митинг возложением венков и цветов к подножию памятника.

Уроженец города Ташкента Вячеслав Евскин был переведен на службу в Россию в 1994 году на должность оперуполномоченного Управления Федеральной Службы контрразведки (с 1995 — Федеральная Служба безопасности) по Краснодарскому краю. Вскоре стал старшим оперуполномоченным.

Принимал участие в боевых действиях по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики. В августе 1996 года вместе с другими военнослужащими на протяжении двух суток он отбивал ожесточенные атаки чеченских боевиков, окруживших общежитие ФСБ в Грозном. В ночь с 8 на 9 августа при попытке прорыва из окруженного здания был тяжело ранен, но от эвакуации отказался. До последнего патрона вёл огонь по дудаевцам, а затем взорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации от 9 сентября 1996 года майору Евскину Вячеславу Михайловичу посмертно присвоено звание Героя России.

Похоронен Евскин в городе Анапа. В 2006 году на курорте была установлена мемориальная стела в честь героя. Его именем названы бульвар в Анапе и улица в Юбилейном микрорайоне Краснодара.