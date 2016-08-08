Калуга, 8 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Порядка 80 участников из 16 регионов России, а также Белоруссии, Узбекистана и Украины принимают участие в стартовавшем в калужском «Областном молодежном центре» XV Международном шахматном турнире «Мемориал К.Э. Циолковского».

Фото Артема Анискова, kalugachess.ru Шахматные поединки

Как сообщил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM главный судья соревнований, арбитр ФИДЕ Юрий Желнин, шахматные баталии юбилейного турнира проводятся по швейцарской системе в 9 туров. Победитель турнира должен набрать максимальное количество очков.

Уже прошли игры первого тура, а завершится калужский шахматный фестиваль «Мемориал К.Э. Циолковского» 15 августа.

Организатором соревнований выступили министерство спорта Калужской области и Калужская областная шахматная федерация.

Напомним, что I Международный шахматный турнир «Мемориал К.Э. Циолковского» состоялся в 2002 году в Калуге. Тогда победителем турнира стал международный гроссмейстер из Москвы Фаррух Амонатов. На XIII и XIV Международных шахматных турнирах «Мемориал К.Э. Циолковского» уже побеждали калужане — кандидаты в мастера спорта Александр Моисеев и Григорий Гришин.