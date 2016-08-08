Барнаул, 8 августа, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Фасады и здания Центрального района Барнаула за последние две недели избавили еще от шести десятков незаконно установленных рекламных вывесок и баннеров. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает официальный сайт городской мэрии. Поясняется при этом, что после демонтажа преобразились такие улицы краевого центра, как Анатолия, Гоголя, Загородная, Льва Толстого, Никитина и Челюскинцев, а также — проспекты Ленина и Красноармейский. Не избежали очистки и пригородные территории района.

Официальный сайт барнаульской мэрии Пример незаконной наружной рекламы в Барнауле

«Всего с начала года в Центральном районе убрали почти 800 незаконных рекламных конструкций», — пояснили в пресс-центре Барнаульской мэрии.

Известно также, что в Железнодорожном районе Барнаула с начала года демонтировано 276 объектов незаконной рекламы (в том числе, подрядной организацией в рамках муниципального контракта — 89 конструкций).

Интересно, что пока в одних городах России ведут борьбу с недобросовестными рекламщикам, в других начали бороться против отмены новых рекламных ГОСТов.

Напомним, что 1 марта 2016 года на территории РФ вступил в действие изменённый ГОСТ Р 52 044−2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения». И рекламщики Ярославской области полагают, что новые положения государственного стандарта настолько либеральные, что возможность их практического применения маловероятна. «В частности, новый ГОСТ ограничивает размещение рекламных конструкций вдоль проезжей часть улиц в пределах «коридора безопасности», но границы этого «коридора» заканчиваются, например, перед дорожным знаком. Получается, что рекламная конструкция не может быть установлена перед знаком, но возможно её размещение сразу после него. Кроме того, новый государственный стандарт существенно снизил минимально допустимые расстояния до объектов дорожной инфраструктуры и никаким образом не регламентирует расстояние между самими рекламными конструкциями», — такие доводы в марте 2016 года приводили в Ярославле.

Новыми ГОСТами обеспокоены также власти Москвы и Санкт-Петербурга. Правда, в отличие от рекламщиков, мэры двух столиц указывают на ужесточение стандартов размещения наружной рекламы, и, как следствие, сокращение рекламных поступлений в бюджеты. В частности, в обращении Сергея Собянина к премьер-министру Дмитрию Медведеву указывается, что столичный бюджет получает «рекордные для России доходы» от наружной рекламы, и под угрозой находятся заключённые городом в 2013 году десятилетние контракты на общую сумму в 75 млрд рублей.

На прошлой неделе стало известно, что мэры уже обратились в правительство с протестами по поводу того, что подготовленный Минпромторгом проект постановления противоречит поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова о переносе обязательного применения ГОСТа на 2020 год.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, проблема незаконной наружной рекламы актуальна не только для Барнаула, но и Екатеринбурга.

«Из 1700 рекламных щитов, расположенных на центральных улицах города, более 400 установлены без соответствующей документации и подлежат демонтажу. Также в центре Екатеринбурга будут демонтированы 50 билбордов и 100 малоформатных рекламных конструкций», — извещал департамент информационной политики губернатора Свердловской области в апреле 2016 года.

О результатах успешной борьбы с незаконными рекламными конструкциями отчитались недавно в Ставропольском крае. В июле 2016 года губернатор региона Владимир Владимиров отметил, что за последние три года от излишней «наружки» удалось избавить курортный город Кисловодск. Также там упорядочили места торговли, а собственники зданий сами облагородили фасады.

Все это было сделано после резкой критики работы муниципальных и региональных органов, сделанной спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.