Архангельск, 8 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Онежская межрайонная прокуратура с участием контролирующих органов проводит проверку по факту массового отравления воспитанников в оздоровительном лагере «Орленок» муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества».

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Доктор в пионерском лагере

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Архангельской области, с 4 по 7 августа 2016 г. признаки пищевого отравления выявлены у 39 детей в возрасте от 7 до 17 лет и одного сотрудника лагеря, 22 ребенка госпитализированы в ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ». Деятельность лагеря 08.08.2016 приостановлена, дети возвращаются к месту жительства.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, по результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноте мер, принятых для создания безопасных условий содержания несовершеннолетних, а также оказания детям медицинской помощи.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ход расследования взят прокуратурой области на контроль.

Напомним, региональное управление Роспотребнадзора провело проверки летних оздоровительных лагерей Архангельской области. Нарушения санитарного законодательства были выявлены в 84 учреждениях.