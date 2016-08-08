40 человек отравились в детском лагере под Архангельском
Архангельск, 8 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Онежская межрайонная прокуратура с участием контролирующих органов проводит проверку по факту массового отравления воспитанников в оздоровительном лагере «Орленок» муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества».
Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Архангельской области, с 4 по 7 августа 2016 г. признаки пищевого отравления выявлены у 39 детей в возрасте от 7 до 17 лет и одного сотрудника лагеря, 22 ребенка госпитализированы в ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ». Деятельность лагеря
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины происшествия, по результатам проверки будет дана оценка своевременности и полноте мер, принятых для создания безопасных условий содержания несовершеннолетних, а также оказания детям медицинской помощи.
По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», ход расследования взят прокуратурой области на контроль.
Напомним, региональное управление Роспотребнадзора провело проверки летних оздоровительных лагерей Архангельской области. Нарушения санитарного законодательства были выявлены в 84 учреждениях.