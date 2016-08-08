Чебоксары, 8 августа, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Прокурор Чувашии Сергей Легостаев на пресс-конференции прокомментировал возбуждение уголовного дела на главу администрации Чебоксарского района Георгия Егорова, который, по данным следствия, потратил бюджетные деньги не туда, «куда прописано», передаёт корреспондент ИА REGNUM. «У нас не только Чебоксарский район, примеров могу привести много по чиновникам, когда они считают, что им можно», — сказал, в частности, прокурор, пообещав, что «ещё будут дела».

ИА REGNUM Начальник управления прокуратуры Чувашии Ирина Репкина, прокурор Чувашии Сергей Легостаев, начальник отдела Алексей Зольников

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Сергей Легостаев, говоря об уголовном преследовании сити-менеджера самого крупного сельского района — Чебоксарского, напомнил о бюджетном кодексе и бюджетных отношениях. «Надо направлять (бюджетные средства) туда, куда прописано. Когда направляется по другой строчке бюджетного кодекса, то сразу возникает вопрос: а почему он их туда направил, а нет ли какой-то аффлированности, а нет ли какой-то заинтересованности. У нас не только Чебоксарский район, примеров могу привести много по чиновникам, когда они считают, что им можно, но нельзя. Возбуждаются уголовные дела. В предшествующие годы чиновников много осуждено и в тюрьме сидят, как говорится, за то, что не туда истрачено. Или подписаны акты. Ещё будут дела. Вы о них услышите», — пообещал руководитель ведомства.

Прокурор Чувашии также признался: «Иногда удивительно, что чиновники повторяют ошибки других, уже осужденных. Возбуждают дела в отношении, скажем так, их коллег, их последователей по тем же самым фактам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров был помещён под домашний арест 11 марта 2016 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Дело касается строительства школы стоимостью порядка 287,7 млн рублей на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева — в селе Яныши, где уже есть действующая школа с недокомплектом учеником. По материалам прокурорской проверки установлено, что сити-менеджер превысил полномочия при предоставлении за счёт местного бюджета субсидии строительной компании в размере 19,8 млн рублей. Напомним, Егоров возглавляет администрацию Чебоксарского района с 2012 года и считается ближайшим Михаила Игнатьева, который, к слову, руководил крупнейшим сельским районом ранее. Егорову прочили и министерскую должность.

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Напомним, что на предыдущей неделе в Чувашии по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Вурнарского района Леонида Николаева. Его подозревают в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Дело касается строительства футбольного поля на базе стадиона МАО УДОД «ДЮСШ Вурнарская». По данным прокуратуры Чувашии, зная о том, что работы не выполнены, подозреваемый подписал акты, содержащие ложные сведения об объёме выполненных работ, на сумму 807 тыс. рублей и 2 млн рублей соответственно, говорится в релизе. На основании указанных документов были перечислены деньги. По данным прокуратуры, фактически оплаченные работы были выполнены «значительно позднее и на сумму 1 923 195 рублей» — «таким образом, причинен материальный ущерб на сумму не менее 883 805 рублей».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Чувашии на фоне аномальной жары правоохранительная сводка пополняется серией схожих уголовных дел в отношении бывших и действующих глав поселений, которых подозревают в превышении полномочий при социальных жилищных выплатах. Этим летом в республике дела завели сразу на пятерых чиновников, которые, по данным следствия, вводили в заблуждение местных жителей и убеждали их перечислить поселению средства под видом добровольного пожертвования, благотворительной или материальной помощи. Иначе пострадавшие могли быть лишены социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство дома.

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В I полугодии в Чувашии органами прокуратуры в рамках надзора за соблюдением федерального законодательство выявлено 22,7 тыс. нарушений, вынесено 5 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 4 тыс. лиц. Принесено около 3 тыс. протестов, в следственные органы направлено 72 материала, по итогам рассмотрения которых возбуждено 55 уголовных дел.