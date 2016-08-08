Исламабад, 8 августа, 2016, 14:39 — ИА Регнум. При взрыве в больнице города Кветта (Пакистан) погибли 93 человека. Эту информацию озвучил министр здравоохранения провинции Белуджистан, сообщает агентство «Синьхуа».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в ходе акции памяти адвоката Билала Анвара Каси, который был убит 8 августа несколькими часами ранее. Тело погибшего находилось в больнице, где в реанимационном отделении присутствовали десятки коллег убитого и журналисты.

В этот момент в здании прогремел взрыв, после которого началась стрельба. Ранее сообщалось о тридцати погибших.