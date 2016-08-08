Рига, 8 августа, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В 2016 году в латвийское Земессардзе (военизированное ополчение) вступили 617 человек, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Ополчение

По прогнозам Министерства обороны Латвии, до конца года интерес сохранится, и люди продолжат вступать в добровольческое формирование. Как заявили в Минобороны, это обусловлено «геополитической ситуацией и событиями на Украине», а также увеличением финансирования Земессардзе.

Сейчас земессаргов немногим более 8000, но по плану до 2020 года их число должно увеличиться до 12−13 тысяч.

Отметим, несмотря на оптимизм Минобороны, в 2015 году в Земессардзе вступили 1210 человек, а выбыли из ополчения 1197 человека.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Также планируется увеличить роль Земессардзе (ополчение) в обороне страны, улучшить экипировку и численность. Кроме того, будет уделено повышенное внимание образованию молодежи в сфере обороны страны и усилено движение Яунсаргов (военизированная молодежная организация).

Напомним, 23 августа 1991 года в Латвии был принят закон «О Земессардзе Латвии», определивший данную структуру как добровольное военизированное общественное формирование самообороны.

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