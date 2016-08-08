Москва, 8 августа, 2016, 13:38 — ИА Регнум. За первый месяц работы горячей линии «Экомониторинг» в Общественную палату РФ поступило свыше 70 звонков и сообщений из различных регионов России на экологические нарушения, сообщили в ОП РФ.

Alexas Fotos Мусорный бак

Чаще всего люди жалуются на незаконные свалки (более трети позвонивших), вырубки деревьев и захват прибрежных рекреационных зон. Также обратившиеся в ОП РФ сообщают о сбросе отходов отдельными производственными предприятиями и о случаях, когда муниципальные власти не осуществляют надлежащий уход за растениями парков, скверов и объектов культурного наследия.

На горячую линию ОП РФ обратились граждане из 17 регионов России, в их числе Брянская, Ленинградская, Ростовская, Свердловская и Тульская области, Пермский край, республики Карелия, Коми, Башкирия и Татария. Наибольшую активность проявили жители Астраханской, Иркутской, Московской, Тверской областей и Москвы.

Значительная часть обращений на горячую линию посвящена сбросам неочищенных промышленных стоков в водоемы.

Комиссия ОП РФ уже инициировала проверки и административные расследования по всем фактам, указанным в обращениях граждан.

«Качество окружающей среды — это важнейшее условие социального и экономического благополучия. Создание системы общественного экологического мониторинга способно внести неоценимый вклад в работу по сохранению окружающей среды. Благодаря активной позиции граждан мы сможем воспрепятствовать многим экологическим нарушениям», — подчеркнул председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ Сергей Чернин.

Телефон горячей линии Общественной палаты 8−800−737−77−66 (звонок по России бесплатный, время работы: пн-чт с 9 до 18 часов, пт — с 9 до 16:45 (мск). Также сообщение можно оставить с помощью специальной формы на сайте ОП РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, комиссия Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды открыла горячую линию «Экомониторинг», которая позволит следить за экологической ситуацией в городах и селах России, 4 июля 2016 года.