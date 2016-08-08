Вашингтон, 8 августа, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В 2014 году открытие водного аттракциона под названием Verruckt в городе Канзас-Сити, где погиб 10-летний сын конгрессмена США, несколько раз откладывалось по причине проблем с транспортирующей системой, передает Fox News.

Unsplash Американские горки

Представитель парка Schlitterbahn Уинтер Просарио тогда сообщал, что открытие парка откладывалось из-за опасения по поводу безопасности аттракционов.

Отмечается, что проектировщики в своих расчетах взяли за образец «американские горки», однако это якобы недостаточно хорошо подходило для конструирования водного аттракциона Verruckt.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа в городском аквапарке Schlitterbahn в США погиб сын конгрессмена штата Канзас Скотта Шваба — 10-летний Калеб Томас.

Трагедия произошла, когда ребенок спускался по одной из главных достопримечательностей развлекательного комплекса — горке Verruckt. Высота сооружения составляет около 50 метров. Чтобы подняться на горку, необходимо преодолеть 264 ступеньки.

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