Таллахасси, США, 8 августа, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Люди, проводящие значительную часть времени в размышлениях, зачастую обладают более высоким уровнем интеллекта, чем те, кто предпочитает физическую активность. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие данные своего исследования в издании Journal of Health Psychology.

Рамон Касас-и-Карбо. Лень (фрагмент). Ок. 1898-1900

Специалисты из американского Университета побережья залива Флориды провели тестирование среди студентов, предложив им ответить на вопросы о самопознании. Среди участников ученые выделили две группы по 30 человек, так называемых мыслителей и немыслителей.

Всем им надели на запястья специальные приборы, в течение недели регистрировавшие уровень их физической активности. Как выяснилось, учащиеся из группы «мыслителей» тратили на физическую активность гораздо меньше времени, чем их товарищи — «немыслители».

По мнению ученых, это говорит о том, что люди в высоким IQ реже страдают от скуки, они часто погружены в себя. В отличие от них, «немыслителям» нужна подпитка работы ума внешней активностью, так они борются со скукой и ненужными мыслями.