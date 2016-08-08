Орел, 8 августа, 2016, 14:29 — ИА Регнум. День города Орла, который в 2016 году отмечал 450-летний юбилей со дня основания, стал одним из самых ожидаемых событий года — подготовка к празднику велась более пяти лет. Корреспондент ИА REGNUM отправился в город первого салюта, чтобы посмотреть, как областной центр изменился в преддверии этой даты и как орловчане отмечают главный городской праздник.

Каширская Марина ИА REGNUM Город Орел готовился к празднованию 450-летнего юбилея более пяти лет

Праздничные мероприятия начались еще 3 августа с открытия скульптуры «Орел-юбиляр», заменившей на Привокзальной площади громадную фигуру, составленную из сухих веток. Новый орел, хоть и более скромный в размерах (на гранитном постаменте — композиция менее пяти метров высотой), выполнен из бронзы. По задумке скульптора Юрия Киреева, птица сидит верхом на земном шаре, на котором высечена граница города Орла. Скульптура стала подарком городу от почетного гражданина региона, бизнесмена Николая Грешилова. Сначала он передал городу скульптуру Орла, которая в честь 450-летия города была установлена на территории его торгово-развлекательного комплекса «Гринн». Подарить областному центру еще одну скульптуру — уже перед вокзалом — он согласился по просьбе губернатора Вадима Потомского. «Старый» орел из веток был перевезен ближе все к тому же «Гринну».

В четверг, 4 августа, состоялся театрализованный митинг «Набат Истории», после которого ветераны, первые лица региона и гости праздника — председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, член Совета Федерации РФ Владимир Круглый, депутаты Госдумы Николай Ковалев и Василий Иконников, главный федеральный инспектор по Орловской области Афанасий Киселев — возложили цветы к стеле «Орел — город воинской славы», которая располагается рядом со зданием областного правительства. В представлении были задействованы студенты института культуры, юные акробаты, воспитанники юношеского десантного центра, ансамбль «Славица» и богатыри Знаменской заставы — аниматоры, которые организуют праздники в «древнерусском» стиле.

Каширская Марина ИА REGNUM Театрализованный митинг «Набат Истории» у стелы «Орел — город воинской славы»

Во время представления артисты развернули перед зрителями сцены из жизни воинов, которые защищали родину с древних времен — исторические эпохи были разделены звоном набата, а в финале все участники вышли для сцены, названной «Мир в надежных руках» и запустили в небо разноцветные шары.

Каширская Марина ИА REGNUM Театрализованный митинг «Набат Истории» у стелы «Орел — город воинской славы». Возложение цветов

В орловском лицее №1 имени М. В. Ломоносова была открыта мемориальная доска в честь разработчика автоматического стрелкового вооружения, академика РПН Аркадия Шипунова, который возглавлял тульское конструкторское бюро приборостроения. На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Александр Бударин, сам же Вадим Потомский с Геннадием Зюгановым в это время прошли по центральным улицам Орла, оценивая, как город преобразился в преддверии 450-летия. Лидер КПРФ, который родился, учился и работал в Орловской области, считает, что «город продвигается в нужном направлении» и должен «максимально поддержать производство и учебные заведения». Губернатор также заявил, что доволен благоустройством областного центра.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подготовке к празднику сопутствовал ряд скандалов — в том числе и из-за того, что не все намеченные мероприятия удалось выполнить к намеченному сроку, например, к юбилею так и не был введен в эксплуатацию медицинский центр, который орловчане назвали «Титаником». У многофункционального центра, где проходили праздничные концерты, дорожные работы проводились и 4, и 6 августа — с перерывом на массовые гуляния в пятницу, 5 августа. Зрители, спешившие 5 августа на митинг памяти в сквер Танкистов от улицы Ленина, могли наблюдать, как на мосту уже в праздничный день приводили в порядок фонари. Недовольство горожан вызвали и другие новинки благоустройства — например, клумбы на той же улице Ленина местные жители именуют не иначе, как «саркофагами». Массивные тумбы, появившиеся на месте старых клумб и скамеек, отделаны плиткой, поэтому вызвали у орловчан определенные ассоциации с кладбищенской атрибутикой.

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У сквера Танкистов, реконструированного к юбилею, 5 августа прошел митинг памяти, посвященный 73-ой годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков — дате, которая совпадает с днем основания города. Мероприятие открывали ученики Орловской детской хоровой школы. Глава администрации Ростова-на-Дону, председатель Союза городов воинской славы Сергей Горбань передал Орлу знамя — символ городов воинской славы.

Каширская Марина ИА REGNUM Митинг памяти, посвященный 73-ой годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков

Кроме градоначальников слово было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны, участнику боев на Орловско-Курской дуге, полковому разведчику, обладателю медалей «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией» Ивану Ветрову. Он напомнил, что освобождение Орла от фашистских захватчиков было отмечено первым салютом, и от имени всех ветеранов пожелал орловчанам любить свой родной город. После этого над домов №5 на площади Мира поднялся дубликат Красного флага Победы, который был водружен над Орлом 5 августа 1943 года. На площади была объявлена минута молчания, а в финале мероприятия дети выпустили в небо воздушные шары и белых голубей. Представители органов власти и общественных организаций возложили цветы к памятнику Танкистам, церемония продолжилась у памятника маршалу Ивану Баграмяну, к которому тоже возлагали цветы.

Каширская Марина ИА REGNUM Митинг памяти, посвященный 73-ой годовщине освобождения Орловщины от немецко-фашистских захватчиков. Водружение дубликата Красного флага Победы

В честь 450-летия города и 73-й годовщины освобождения Орла и области от немецко-фашистских захватчиков была заложена и кедровая аллея Героев — рядом со школой №50. Посадка 25 сибирских кедров происходила по инициативе всероссийской Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и внутренних войск. Саженцы привезли в Орел из Красноярского края в рамках патриотической акции «Живая память Победы», которая стартовала в Москве 9 мая 2016 года.

Сибирские кедры для посадки были выбраны из-за своего долголетия — это дерево живет более полувека. В торжественной закладке аллеи участвовали министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, Геннадий Зюганов, заместитель полпреда президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко, депутат Госдумы РФ Николай Ковалев, министр сельского хозяйства Республики Беларусь Леонид Заяц, городские и областные власти. Школа располагается в новом микрорайоне, поэтому на мероприятии было множество молодых семей с детьми. Из почетных гостей больше всего внимания орловчане уделили Геннадию Зюганову — к нему выстроилась целая очередь из горожан, которые хотели сфотографироваться с лидером коммунистов, пожать руку или сделать селфи.

Каширская Марина ИА REGNUM Закладка кедровой аллеи Героев рядом со школой №50 в Орле

На площади Ленина в этот же день состоялся церемониальный развод конных и пеших караулов роты специального караула, Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка совместно с Президентским оркестром Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ. Рота специального караула под музыкальное сопровождение Президентского оркестра показала элементы общестроевой подготовки, а почетный кавалерийский эскорт Президентского полка выполнял сложные виды конного построения — «карусели», «восьмерки», «мельницы», «свечи» и «цепочки». Военнослужащие Президентского полка были одеты в мундиры начала XX века, разработанные при Николае II в честь празднования 100-летия Бородинского сражения. Церемония развода караулов была установлена еще при Петре Первом и с некоторыми изменениями сохранялась до 1917 года. 20-минутное зрелище стало подарком от военнослужащих орловчанам в честь юбилея города.

Каширская Марина ИА REGNUM Церемониальный развод конных и пеших караулов Президентского полка на площади Ленина в Орле

В комплексе «Гринн» состоялось торжественное собрание, на котором выступили губернатор, министр МВД Владимир Колокольцев, Геннадий Зюганов и член оргкомитета по подготовке и празднованию 450-летия Орла Николай Овсиенко. На этом мероприятии появился и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прибывший в город утром. Там же состоялась церемония гашения юбилейной почтовой марки, которая уже поступила в продажу на почте.

Детский парк на один день превратился в центр древнерусской культуры — там проходило интерактивное шоу «Орловский посад». Там собрались реконструкторы и народные умельцы — все желающие могли попробовать себя в приготовлении традиционных блюд, игре на гуслях, гончарном мастерстве и резьбе по дереву, принять участие в исконно русских играх, пострелять из лука и купить сувениры. В разгар праздника в место слияния рек Оки и Орлика на расписной ладье прибыл Иван Грозный. Он зачитал свой Указ об основании города Орла, а потом отправился на фотосессию со всеми желающими.

Каширская Марина ИА REGNUM Интерактивное шоу «Орловский посад». Иван Грозный на ладье прибывает на Стрелку, где зачитывает собственный указ об основании города Орла

Тем временем на площади Ленина собрались горожане, которые любят «Мечтать» — так назывался проходивший там флэшмоб. Организаторы раздавали белые шары, бумагу и карандаши, чтобы каждый пришедший мог описать свою мечту и отправить ее в небо на воздушном шаре. Параллельно на экранах показывали интервью с 45 жителями Орла, заранее подготовившими видеоприветствие и пожелания для родного города. Перед запуском на сцену с речью вышел еще один высокопоставленный гость города — Владимир Жириновский. Кстати, президент Владимир Путин, которого ожидали на 450-летие Орла, на праздник так и не приехал. Всего в небо поднялось около пяти тысяч шариков. После этого на главной площади города начался праздничный концерт.

Каширская Марина ИА REGNUM Флэшмоб «Мечтать» на площади Ленина в Орле

Завершением праздничных мероприятий второго дня стал фейерверк. Здесь властям удивить горожан не удалось — в городе первого салюта ожидали зрелищного фейерверка продолжительностью в 25 минут, но начавшийся с заминкой салют гремел не так долго. Сами горожане по пути домой разочарованно говорили, что юбилейный салют не превзошел ежегодные фейерверки на 9 мая и Дни города.

Каширская Марина ИА REGNUM Праздничный салют

Несмотря на то, что основным праздничным был день 5 августа, субботняя программа тоже оказалась насыщенной. Утро орловчане встретили на аэродроме «Южный», где проходили показательные выступления солдат и офицеров воздушно-десантных войск.

Каширская Марина ИА REGNUM Показательные выступления солдат и офицеров воздушно-десантных войск

Состав 173-го отдельного разведывательного батальона 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии показал приемы ведения боя, разведчики устроили рукопашный бой и продемонстрировали владение холодным и огнестрельным оружием, а парашютисты — инструкторы 309-го центра специальной парашютной подготовки Минобороны, приземлившиеся с флагами Российской Федерации, Орловской области и ВДВ, показали фигуры воздушной акробатики. На земле тульские десантники развернули настоящие учения — они уничтожали условную базу террористов. После показательных выступлений на аэродроме выступил ансамбль «Голубые береты».

Каширская Марина ИА REGNUM Показательные выступления солдат и офицеров воздушно-десантных войск

Программа, запланированная на три праздничных дня, была более чем насыщенной. Все три дня в областном центре проходил фестиваль-конкурс духовых оркестров «Фанфары первого салюта», в котором приняли участие 17 коллективов из Орла, Тулы, Брянска, Курска, Московской, Владимирской областей, Луганской народной республики, Белоруссии и Китая. Также горожане и гости города могли посетить литературный праздник «Аристократ литературы русской», праздник национальных культур «Меридиан дружбы», флэшмоб «Оберег града крылатого», фестиваль красок холи, танцевальные марафоны, фаер-шоу, кулинарные мастер-классы, викторины и даже праздник для молодоженов, решивших зарегистрировать брак именно во время празднования юбилея города. Как уже сообщало ИА REGNUM, подготовка к масштабному празднику началась с президентского указа осенью 2009 года, первое заседание оргкомитета состоялось в Москве 23 июля 2010 года, а план мероприятий утвердили в 2011 году.