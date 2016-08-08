Новосибирск, 8 августа, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Ученые-вирусологи заявили, что глобальное потепление, которое могло спровоцировать вспышку сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе, может «разбудить» не только «забытые» заболевания XVIII—XIX веков, но принести новые, так называемые палеоинфекции. Эту проблему, как сообщили ИА REGNUM в Новосибирском госуниверситете, эксперты обсудили в ходе телемоста Москва — Санкт-Петербург — Якутск — Новосибирск, который был посвящён появлению новых инфекционных угроз для человека в связи с изменением климата.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

«На данный момент в мире зарегистрированы несколько десятков вспышек сибиреязвенных инфекций у животных: во Франции, Австралии, Швеции, некоторых других странах Африки и Азии. Но масштаб вспышки в России беспрецедентный: как по количеству погибших животных, так и по числу зараженных людей. И с любыми проявлениями инфекции нужно бороться и принимать профилактические меры, такие как вакцинация скота и контактирующих с оленями лиц, уничтожение заражённого поголовья оленей, утилизация погибших животных с обеззараживанием их тел и мест гибели, дезинфекция мест, где они содержалось и, конечно же, предупреждение людей о путях передачи этой инфекции и мерах предосторожности», — считает один из ведущих российских вирусологов, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии факультета естественный наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Как рассказал эксперт, в Новосибирской области 15 лет назад был случай, когда пастух пас скот на бывшем скотомогильнике, корова заразилась сибирской язвой и умерла. Мужчина решил сбыть мясо, и человек, который участвовал в забое животного, заразился кожной формой сибирской язвы. Его быстро идентифицировали и вылечили, но после этого случая ещё десять лет весь скот в том районе вакцинировали, и снова закартировали все места прошлых захоронений погибшего скота.

Вирусолог отмечает, что заболевание это редкое, оно очень опасное. Поэтому необходимо выработать у людей «условный рефлекс», чтобы при первых признаках сибирской язвы у своего домашнего животного они сразу же вызывали и ветеринара, и эпидемиолога. А не пытались самостоятельно утилизировать животное.

«Глобальное потепление абсолютно точно принесёт нам и новые заболевания. Лихорадка Западного Нила как раз одно из них. Она к нам постепенно подступает», — заявляет Сергей Нетёсов.

С новосибирским ученым согласны его московские коллеги. Так, директор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Сергей Семёнов отметил, что прошедшая весна в Арктике была самой тёплой за всю историю и это могло спровоцировать нынешнюю вспышку сибирской язвы. «В Ямало-Ненецком автономном округе наблюдалась большая погодная аномалия: среднемесячная температура этим летом превышала норму на восемь градусов — это колоссальное отличие от предыдущих лет», — подчеркнул Семенов.

По словам заместителя директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАМН Виктора Малеева, количество человек, заболевших сибирской язвой в этом году, — очень большое. Обычно каждый год в России регистрируются всего один-два заболевших. «Вследствие изменения климата и распространения инфекций встречаются и их более крупные вспышки, от которых страдают миллионы людей. Например, лихорадки, вызванные вирусами Зика, денге, чикунгунья и другие, для нас с вами пока экзотические вирусные заболевания. С чем это связано? Есть такой климатический феномен — южно-тихоокеанское явление Эль-Ниньо, из-за которого в Тихом океане происходят резкие колебания температур, что сказывается в том числе и на количестве комаров — переносчиков вирусов. Кстати говоря, вспышки холеры, которая периодически нас настигает, тоже в значительной степени обусловлены резкими изменениями климата. Поэтому необходимо следить за этими природными факторами», — считает Малеев.

При этом специалисты предполагают, что, возможно, южные инфекции с изменением климата будут смещаться на север, «открывая» новые для себя места. Кроме деградации вечной мерзлоты, в результате которой, в некоторой степени, произошла и данная эпидемия, ученые называют и другие опасности: могильники с натуральной оспой, захоронения мамонтов, где находятся абсолютно новые болезни. Высокую опасность представляет возвращение возбудителей инфекции XVIII—XIX веков вследствие оттайки мерзлых грунтов в местах захоронений не только людей, но и животных. Как поведут себя эти палеовозбудители в наших условиях — не знает никто.

При этом многие ученые считают, что успех борьбы с подобными вспышками зависит в том числе и от финансирования науки, и надеются, что случившееся на Ямале простимулирует людей, принимающих решения, профинансировать необходимые исследования в области особо опасных инфекций.

Пока же специалисты решили, что необходимо изучать не только болезни людей, но и заболевания животных и других живых существ, в частности клещей и комаров, которые являются переносчиками болезней, порой сразу нескольких.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате вспышки сибирской язвы на Ямале погибли 2349 оленей. Инфекция затронула и людей. У 23 человек диагноз сибирской язвы уже подтверждён. 12-летний подросток скончался. При этом эксперты заявляют, что вспышка может повториться.