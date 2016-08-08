Саранск, 8 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Принципиальной задачей социально — экономического развития Мордовии на ближайшие годы является развитие ее туристической привлекательности. В старейшем городе региона — Темникове — планируется создать туристический кластер, заявил глава Мордовии Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

httpturizmrm.ru База отдыха. Темниковский район

«К 2018 году у нас должен реально заработать механизм развития туристской сферы с участием частного капитала. Сейчас нам необходимо создать туристическую инфраструктуру, сформировать конкурентоспособный туристский продукт с последующим его продвижением на российский рынок. Особое внимание нужно уделить популяризации всемирно известных культурных брендов Мордовии, легендарных и знаменитых личностей, связанных с республикой», — считает глава республики.

Имя адмирала Федора Ушакова на протяжении многих лет привлекает туристические потоки в регион. В частности, в Темникове расположен музей имени Ушакова, неподалеку от города — Санаксарский монастырь и заповедник имени Смидовича, которые могут привлечь туристов со всей России.

В настоящее время в Темникове работает съемочная группа телеканала «Звезда» — собирает материал о легендарном мореплавателе. Документальный фильм об адмирале Ушакове выйдет на экраны в октябре этого года. Владимир Волков встретился с актером Андреем Мерзликиным и членами съемочной группы.

Для справки: Федор Ушаков (1745−1817) — русский флотоводец, адмирал. В разное время являлся командующим Черноморским флотом и российскими военно-морскими силами в Средиземном море. Из собственных записей Ушакова 1804 года следует, что под его руководством «ни одно судно не потеряно и пленными ни один человек из наших служителей неприятелю не достался». В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

Закончив ратное служение, провел последние годы жизни в деревне Алексеевка Темниковского уезда, близ Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря в Мордовии, где и покоятся его мощи. Памятник адмиралу также воздвигнут в центре Саранска около Кафедрального собора, освященного во имя святого Феодора Ушакова.