Рига, 8 августа, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Самой популярной политической партией Латвии в июне 2016 года была партия «Согласие» (в июле за него отдали бы голоса 17,8% опрошенных, что на 1,4% меньше, чем в июне), на втором месте — Союз «зеленых» и крестьян с 17,5% (+0,4%), сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Стена». Реж. Алан Паркер. 1982. Великобритания Правые радикалы

В свою очередь партия депутата Сейма Артусса Кайминьша (KPV LV) в июле пережила стремительное падение рейтинга — за нее готовы были голосовать 5,9% избирателей (в июне — 8,4%). Популярность же праворадикального Национального объединения в июле повысилась на 1,3% и теперь составляет 9,1%. За «Единство» в июле проголосовали бы 6,3% опрошенных (в июне — 5,4%).

При этом 19,6% респондентов не знают, за кого голосовали бы, а 16,8% опрошенных сказали, что вообще не пошли бы на выборы Сейма.

Напомним, ультранационалистическое Национальное объединение известно своими ксенофобскими программными установками, неприкрытой русофобией и идеей создания «Латвии для латышей». На данный момент объединение входит в правящую коалицию, имеет три министерских портфеля, и место спикера Сейма.

Очередные выборы в Сейм Латвии состоятся в октябре 2018 года.