Тбилиси, 8 августа, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Память погибших в августовской войне 2008 года почтил и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который поднялся на братскую могилу на кладбище Мухатгверди вместе с членами кабинета министров.

gov.ge Премьер-министр Грузии возлагает венки

«8 лет прошло после самого трагического события в новейшей истории Грузии. Несмотря на то, что война продолжалась лишь несколько дней, наша страна получила очень большой удар. Я преклоняюсь перед всеми воинами-героями, которые сложили головы за родину в беспощадной, неравной войне. После этой войны в результате российской оккупации наши же, грузинские граждане стали беженцами. В результате этой войны мы еще больше отдалились от абхазов и осетин», — заявил премьер.

Альтернативы мирному развитию и мирному объединению страны Георгий Квирикашвили не видит и подчеркивает, что Грузия в этом направлении должна продолжать последовательную политику.

Премьер обратил внимание на значение процесса примирения, который, по его заявлению, его правительство осуществляет последовательно и постепенно.

«Мы должны сделать нашу страну привлекательной и интересной для всех. С участием мирового сообщества мы сумеем объединить нашу страну. Альтернативы миру нет», — заявил Квирикашвили и пообещал сделать все, чтобы в Грузии никогда не повторилось кровопролитие.