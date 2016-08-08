Рига, 8 августа, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Еврокомиссия раскритиковала процесс приема беженцев в Латвии, Литве и Эстонии, так как, по мнению Брюсселя, Прибалтийские страны необоснованно отказываются принимать беженцев, выдвигая к ним несоразмерные требования, сообщает LETA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Как стало известно, правительство Латвии установило определенные критерии, по которым оно планирует принимать беженцев из лагерей в Греции и Италии, и они установлены с учетом того, что страна хочет принимать семьи с детьми, людей с образованием, знанием иностранных языков и опытом работы. Такие же требования выдвинули Литва и Эстония.

В свою очередь в последнем ежемесячном сообщении Еврокомисси говорится, что «Эстония, Латвия и Литва отклонили запросы на перемещение без объяснений причин». И подобные претензии высказываются уже во втором сообщении подряд.

Как пояснила представитель Еврокомиссии Кристине Лиепиня, страны Прибалтики отказываются давать убежище по причинам, известным только им самим, что противоречит международным нормам прав человека. «Есть только два критерия, на основании которых можно отказать в перемещении в Европу — если лицо угрожает безопасности окружающих и местному обществу или же представляет угрозу для международной безопасности», — сказала Лиепиня.

Тот факт, что Латвия действительно отказалась принять беженцев, подтвердило Министерство иностранных дел страны, указав, что это было обосновано интересами национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в целом в рамках программы перемещения Латвия приняла из Греции, Италии и Турции 53 человека. Первые соискатели убежища прибыли в Латвию в начале февраля 2016 года.

В течение двух лет Латвии предстоит принять 531 беженца, в основном из числа людей, находящихся в Греции и Италии, а 50 человек будут перемещены из третьих стран, в частности, Турции.

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