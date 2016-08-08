Милан, Италия, 8 августа, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Интернационале» («Интер», Милан, Италия) расторг контракт со своим главным тренером Роберто Манчини. Сотрудничество тренера прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщили в пресс-службе «Интера».

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"В прошлом сезоне команда не была на ведущих ролях и заняла лишь четвертое место в чемпионате Италии», — сообщили в пресс-службе. Клуб благодарит Манчини за сотрудничество, профессионализм и преданность делу.

Напомним, Манчини работал в качестве главного тренера в ФК «Интер» с ноября 2014 года. Контракт был подписан до конца июня будущего года. В настоящее время он рассматривается как один из кандидатов в главные тренера ФК «Спартак» (Москва).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа Дмитрий Аленичев ушёл с поста главного тренера «Спартака». До назначения нового главного тренера исполнять его обязанности будет Максим Каррера.