Ярославль, 8 августа, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Ярославская область впервые в истории принимает мощи святого праведного воина Феодора Ушакова. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Рыбинской Епархии, это стало ключевым событием областных четырехдневных торжеств, посвященных 250-летию воинского служения прославленного адмирала и 15-летию его канонизации.

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Мощи доставлены кортежем из Санаксарского монастыря Мордовии. Поздним вечером 6 августа ковчег с мощами святого достиг пределов Рыбинской Епархии. Первым храмом, встретившим святыню, стал Воскресенский собор в Тутаеве. После встречи состоялся крестный ход с мощами вокруг собора, после чего епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин отслужил молебен.

«Мы до конца не понимаем значение случившегося. К нам приехал святой, наш земляк, предок, тот, кто некогда родился и вырос здесь. Отсюда начинался земной пусть прославленного флотоводца. Сейчас он возвращается на свою малую Родину своими святыми мощами, и мы все являемся частью этого исторического события», — отметил настоятель собора и благочинный приходов Романово-Борисоглебского округа протоиерей Василий Мозяков.

Уже на следующий день, 7 августа, мощи святого праведного воина Феодора Ушакова прибыли в Рыбинск. Встреча крестного хода состоялась у памятника адмиралу, открытого здесь двадцать лет назад, в момент празднования 300-летия Российского флота.

Мощи на носилках крестным ходом доставили в кафедральный Спасо-Преображенский собор и поместили в 100-килограммовую раку, выполненную в форме корабля из цельного дерева. Ковчег установили в самом центре собора, чтобы поклониться святыне могли все желающие. 8 августа в 14.00 мощи отправятся в село Хопылево, расположенное недалеко от родного села Федора Ушакова. Рака будет перенесена в храм Богоявления-на-Острову, в котором в 1745 году крестили будущего великого флотоводца. Затем кортеж двинется дальше, останавливаясь в городах, связанных с именем Ушакова: Кронштадт, Воронеж, Ростов-на Дону. Конечная точка маршрута — Севастополь, прославленный подвигами адмирала.

«В крестном ходе участвует духовенство, в том числе прибывшие гости, среди которых епископ Павлдарский и Экибастузский Варнава и архимандрит Иннокентий, настоятель Санаксарского Рождество-Богородичного монастыря, а также небольшая группа верующих. При этом уже многие верующие ярославцы поклонились мощам святого земляка. Безусловно, это уникальное событие для Ярославской области и для Рыбинской Епархии, которое должно напомнить людям о ратных и духовных подвигах Федора Ушакова и об истинных ценностях, которые должны быть в душе каждого из нас», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Рыбинской Епархии.