Ташкент, 8 августа, 2016, 13:19 — ИА Регнум.



kaz.tengrinews.kz Недвижимое имущество

Правительство Узбекистана распорядилось провести сплошную инвентаризацию недвижимости, принадлежащей физическим и юридическим лицам, работу планируется провести в течении 2016−2017 годов, говорится в постановлении кабинета министров.

В рамках инвентаризации будут определены владельцы, пользователи, арендаторы, кроме того, в ходе работ будут выявлены самовольно занятые участки и самовольные постройки.

Группам, проводящим инвентаризацию, разрешено проводить фото‑ и видеосъемку, обмер внутренних и внешних габаритов объектов, учет видов и количества многолетних насаждений.

Целями инвентаризации узбекистанское правительство называет «совершенствование кадастрового учета и обеспечение обоснованного налогообложения за использование объектов недвижимости».

«По результатам инвентаризации все объекты будут поставлены на учет в Информационную систему кадастра и регистрации недвижимости, а информация о них будет представлена в органы государственной налоговой службы», — говорится в документе.