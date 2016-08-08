Екатеринбург, 8 августа, 2016, 13:18 — ИА Регнум. В Свердловской области четверть всех погибших в воде — это дети. Всего с начала сезона в водоёмах погибли 47 человек, из них 12 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

piper60 Песок. След. Вода

Наиболее массовая гибель произошла в выходные, 6 и 7 августа. Тогда погибли 11 человек, из них двое детей.

Как отмечает заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Ирина Каменных, в основном, причиной несчастных случаев является употребление алкоголя. Ещё одна причина — пренебрежение элементарными правилами поведения на воде. В основном, погибают взрослые мужчины. А в гибели детей всегда виноваты взрослые. Так, в минувшие выходные ушли из жизни девятилетний мальчик и пятилетняя девочка, и в обоих случаях взрослые за ними не усмотрели.

При этом в качестве ещё одной причины названо небольшое количество оборудованных пляжей. Всего их сейчас 10. Ответственными за оборудование пляжей являются главы муниципальных образований. Но они не всегда уделяют должное внимание обустройству мест отдыха у воды, а значит, несут косвенную ответственность за гибель людей в воде.