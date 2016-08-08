Саратов, 8 августа, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиции стало известно о преступном деянии в кабинете хирурга Ртищевской районной больницы — передаче взятки тушками цыплят на сумму свыше 1 тыс. рублей за оформление больничного листа. В ходе следствия 61-летний пациент Виктор В. дал признательные показания и раскаялся в содеянном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР региона.

Женя Чмаров Тушка цыпленка

Собранные Ртищевским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему Виктору В. Он признан виновным в совершении преступления по уголовной статье «Дача взятки лично в размере, не превышающим 10 тыс. рублей».

Следствием и судом установлено, что 29 апреля 2016 года Виктор Воронин, находясь в одном из кабинетов ГУЗ «Ртищевская РБ», лично передал врачу-хирургу Борису Б. взятку в виде семи упаковок тушек бройлерных цыплят на сумму свыше 1 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за выдачу листка нетрудоспособности без наличия на то законных оснований. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Напомним, ранее приговором суда взяткополучатель — 73-летний врач-хирург Борис Бердников был осужден по уголовным статьям «Получение взятки» и «Служебный подлог», ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с лишением права заниматься врачебной деятельностью, связанной с выдачей листков нетрудоспособности, сроком на 1 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расследуя преступление врача-хирурга, органы следствия констатировали: «Не вызывает сомнения тот факт, что за многолетнюю профессиональную деятельность у врача немало благодарных пациентов, спасенных жизней, заслуженных наград. Но закон обязаны соблюдать все».

«Взятка — вид преступления, который дискредитирует государственные институты в глазах населения, поэтому законодатель определил, что за совершение данного преступления уголовная ответственности наступает вне зависимости от размера взятки или стоимости имущества, являющегося предметом взятки, вне зависимости от обстоятельств совершения преступления, характеристик, наград и возраста», — отметили в пресс-службе СУ СКР региона.