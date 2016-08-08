Тбилиси, 8 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 8 августа возложил венок к братской могиле на кладбище Мухатгверди, где похоронены погибшие во время августовской войны 2008 года граждане.

www.president.gov.ge Георгий Маргвелашвили во время возложения венков

Обращаясь к присутствующим, президент подчеркнул, что приходит сюда каждый год, чтобы почтить память героев, защитивших родину ценой своей жизни.

«Реальность одна, и она в том, что Россия никогда не убежит от той несправедливости, которую совершила против своего соседнего народа. Это черное пятно, вначале оккупация, а затем признание на территории Грузии независимости самопровозглашенных государств, — это та проблема, которая постоянно будет стоять перед Россией», — подчеркнул Маргвелашвили.

Он выразил уверенность в том, что Грузия обязательно вернет эти территории, и сделает это не войной, а примирением. России же, по определению президента, постоянно придется нести ответственность за тот кровавый шаг, который она сделала против соседнего государства.

«Мы действительно вернем целостность Грузии и объединим страну», — заявил Маргвелашвили.